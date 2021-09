Nov razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

7.9.2021 | 07:45

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Ljubljana - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo tretji javni razpis za podukrep pomoči za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. Na voljo je 15,4 milijona evrov nepovratnih javnih sredstev, so sporočili z ministrstva.

Podpora je namenjena majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami. Z javnim razpisom bodo podprte tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, ki jim ne bo potrebno izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi.

V okviru meril za izbor vlog bodo vstopni prag lažje dosegle tudi kmetije, ki niso v problemskih območjih, zato k prijavi na javni razpis ministrstvo vabi tudi vse živinorejske kmetije, ki niso kandidirale na prvih dveh javnih razpisih.

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki so med drugim letos vložile zbirno vlogo, imajo v upravljanju najmanj 1,5 hektara in manj kot šest hektarjev primerljivih kmetijskih površin, glede na podatke iz evidence rejnih živali redijo med 1,5 in 15 glav velike živine ter zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 glav velike živine na hektar travinja.

Vlogi na razpis je treba priložiti enostaven poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem je treba izbrati vsaj en cilj, ki prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (okolje, inovacije, podnebne spremembe). Kmetije, ki se bodo prijavili na razpis, ne smejo imeti dodeljene podpore iz naslova tega podukrepa v prvih dveh javnih razpisih.

Upravičenci bodo podporo v višini 5000 evrov prejeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči. Podpora v okviru podukrepa se upravičencu dodeli samo enkrat v programskem obdobju, izplača pa se v dveh obrokih. Prvi obrok podpore v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev se izplača po prejemu odločbe o pravici do sredstev, preostalih 30 odstotkov pa po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta. Zahtevki za izplačilo drugega obroka podpore se bodo vlagali v letu 2025.

Vnos vlog bo v celoti potekal elektronsko v informacijski sistem Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 27. septembra do vključno 16. decembra do 13.59. Podrobnosti razpisa si potencialni vlagatelji lahko preberejo na spletni strani ministrstva.

M. K.