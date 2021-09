Slovenski državni gozdovi za Snežnik niso izbrali strateškega partnerja

7.9.2021 | 08:40

Foto: arhiv DL

Kočevje - Družba Slovenski državni gozdovi je postopek iskanja strateškega partnerja v center za zbiranje in predelavo lesa Snežnik zaključila brez izbire. Slovenski državni gozdovi bodo tako prestrukturiranje hčerinske družbe Snežnik izvedli samostojno s ciljem vzpostaviti lesni center. V Snežnik naj bi v letih 2022-2024 vložili okoli 10 milijonov evrov.

O tem, da bo postopek sklenila brez izbire, je družba Slovenski državni gozdovi že obvestila oba ponudnika, ki sta do roka z oddajo nezavezujoče ponudbo izkazala interes za strateško partnerstvo v družbi Snežnik, so sporočili iz družbe Slovenski državni gozdovi.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb pa bi se sicer iztekel v sredo, 8. septembra.

"Poslovodstvo Slovenskih državnih gozdov je odločitev sprejelo ob upoštevanju strateških usmeritev in določil javnega poziva, v katerem si je družba Slovenski državni gozdovi pridržala diskrecijsko pravico, da postopek izbire strateškega partnerja kadarkoli spremeni, prekine ali ustavi," so pojasnili v družbi.

Slovenski državni gozdovi bodo prestrukturiranje hčerinske družbe Snežnik izvedli samostojno, načrt sanacije pa predvideva intenziven kadrovski razvoj in prestrukturiranje na več področjih.

"Ugotavljamo, da imamo ustrezne resurse in pogoje za celovito prestrukturiranje družbe Snežnik Kočevska Reka. Obenem ocenjujemo, da zmoremo prestrukturiranje izvesti samostojno kot primer dobre prakse slovenske gozdno-lesne verige. Naš cilj je vzpostaviti lesni center z moderno primarno proizvodnjo, ki bo konkurenčna na svetovnem trgu in bo generator razvoja lesne verige po vertikali navzgor," je v zvezi s tem dejal glavni direktor Slovenskih državnih gozdov Robert Tomazin.

Ob tem v družbi dodajajo, da so kratkoročni ukrepi sanacije poslovanja podjetja Snežnik že pokazali dobre rezultate ter da je Snežnik v prvem polletju letos posloval pozitivno, projekcije pa kažejo, da bo rezultat družbe tudi ob koncu leta pozitiven.

V zadnjih dveh letih namreč ni bilo tako. Snežnik je lani ustvaril 8,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 0,5 milijona evrov več kot leto prej, leto pa sklenil z izgubo v višini 635.000 evrov. To je nekaj manj kot leta 2019, ko je izguba znašala 671.000 evrov.

Lanski čisti prihodki od prodaje se pretežno nanašajo na prihodke od prodaje žaganega lesa. Podjetje Snežnik je sicer lani predelalo 65.000 kubičnih metrov hlodovine, potem ko je leto prej predelalo 60.000 kubičnih metrov hlodovine.

Na lansko poslovanje Snežnika je močno vplivala epidemija novega koronavirusa, ki je po eni strani povzročala težave pri zagotavljanju naročil zaradi občasnih ustavitev proizvodnje pri kupcih, na drugi strani pa je imel Snežnik zaradi odsotnosti zaposlenih velike težave z organiziranjem delovnega procesa, so zapisali pri Slovenskih državnih gozdovih.

Po besedah direktorja družbe Snežnik Janeza Puclja je podjetje v drugem četrtletju letos ujelo korak z razmerami na trgu, to pa je po njegovih besedah posledica angažiranja zaposlenih, usmeritev novega vodstva in predvsem tega, da je poslovodstvo Slovenskih državnih gozdov prepoznalo Snežnik kot prednost in poslovno priložnost.

"Vzpostavitev lesnopredelovalnih centrov je potreba slovenske lesne industrije, podjetje Snežnik pa se zaradi lokacije in zgodovine odlično vklaplja v to strategijo," je dodal Pucelj.

Skladno s strategijo Slovenskih državnih gozdov so lesni centri predvideni na Notranjskem, Koroškem, Štajerskem in Dolenjskem.

STA; M. K.