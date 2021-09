Razstava o Evropi in evropskih projektih

7.9.2021 | 09:45

Rebeka Adamič

Primož Bahorič

Na razstavi je na ogled veliko dokumentarnega gradiva o nastjajanju Evropske unije.

Semič - V zgornji avli Kulturnega centra Semič so ob koncu tedna odprli razstavo Evropa in Evropejci 1950–2020 – 70 let Schumanove deklaracije, ki bo na ogled do 19. septembra.

Razstava, ki sta jo skupaj pripravila Kulturni center Semič in Arhiv Republike Slovenije, osvetljuje zgodovinsko prelomnico pri nastanku Evropske unije – 70. obletnico Schumanove deklaracije. Na predlog francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana in z vizijo industrialca Jeana Monneta je namreč 9. maja 1950 nastal dokument o skupni francosko-nemški proizvodnji premoga in jekla. Ta dokument, Schumanova deklaracija, je spodbudil povezovanje v Evropi, ki je privedlo do nastanka Evropske unije.

Razstava seznanja tudi z občinskimi naložbami občine Semič od leta 2002 do 2021, ki so jih uresničili z evropskim denarjem. Teh naložb je bilo, kot je povedala semiška županja Polona Kambič, ki je tudi odprla razstavo, 27. Dogodek, ki ga je povezoval Dino Subašić, je glasbeno obogatil duo Tina (violina) in Aljoša Vrščaj (kitara). Primož Bahorič, učenec 8. b razreda OŠ Belokranjskega odreda Semič, je prebral svoj nagrajeni spis Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo. Rebeka Adamič, dijakinja 1. letnika gimnazije Črnomelj in pred tem učenka OŠ Belokranjskega odreda Semič, je prebrala svojo pesem Nenavaden dan in odlomek iz svojega spisa Vsi za vse.

Tekst in foto: M. L.

