Na Mirnopeški gorele smeti

7.9.2021 | 07:00

Včeraj ob 6.58 so na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorele smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili goreče lesne in druge odpadke na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST 1 PRI VINICI, TP HRAST 2 PRI VINICI, TP PERUDINA, TP BOJANCI;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu ZELENA POT.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIKAVA;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEMBERK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRH – GRČEVJE;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE, TP GOR. VRH - GRČEVJE, TP GRČEVJE, TP KOTI - GRČEVJE, TP LAPORE, TP NOVA GORA - GRČEVJE, TP SREDNJE GRČEVJE, TP ŠTRAVBERK, TP VEŠČE, TP VRH PRI PAHI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnice z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Srednik, Lontovž, Svinjsko vas in Vinji vrh Kal, predvidoma med 8:10 in 14:10 uro; na področju Brežic z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Koritno, nizkonapetostno omrežje - Laze, predvidoma med 8:00 in 13:30 uro; na področju Zdol z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Pleterje, nizkonapetostno omrežje - Pleterje desno, predvidoma med 8:00 in 13:00 uro in na območju TP Pečice, nizkonapetostno omrežje - Pečice, predvidoma med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.