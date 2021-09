Izdatno poslabšanje: bližamo se tisočici - 877 okužb; regija 112 (največ NM - 37)

7.9.2021 | 11:30

Foto: Bobo

Današnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki kažejo včerajšnjo epidemiološko sliko v Sloveniji, pričajo o nadaljevanju slabšanja razmer. Zdravniške službe so v okviru 3943 PCR testov potrdile 877 novih primerov okužbe s sars-cov-2. Delež pozitivnih testov je bil kar 22,2-odstoten. Za primerjavo, prejšnji ponedeljek je bilo ob 18,5-odstotnem deležu pozitivnih testov potrjenih 540 novih primerov okužbe.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 599 in je za 49 višje kot dan prej. 14-dnevna pojavnost potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev pa znaša 342, kar je 19 več kot dan prej.

Podatki NIJZ še kažejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 7276 oseb, a je to zgolj ocena.

V slovenskih bolnišnicah se je po podatkih Sledilnika za covid-19 danes zjutraj zdravilo 229 covidnih bolnikov (včeraj 217), od katerih jih je 54 potrebovalo intenzivno terapijo. Na žalost sta dva covidna bolnika umrla.

Doslej je bilo polno cepljenih 918.247 oseb oziroma 43,5 odstotka prebivalstva.

Različica delta v 99,5 odstotka analiziranih vzorcev

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v zadnjem obdobju, od 23. do 29. avgusta, sekvencirali genome 384 vzorcev s potrjeno okužbo z novim koronavirusom. Potrdili so 382 primerov različice delta, kar predstavlja 99,5 odstotka sekvenciranih vzorcev.

Preostalih treh različic s statusom različice posebnega pomena - alfa, beta in gama - v zadnjem obdobju niso potrdili. Med 13.226 vzorci iz leta 2021 so v NLZOH zaznali 78 različic novega koronavirusa.

Skupaj z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljani so do sedaj v Sloveniji potrdili 5367 primerov različice delta in 11 primerov različice delta plus, 10.800 primerov različice alfa, 29 primerov različice beta in devet primerov različice gama. Različico eta so potrdili v 48 primerih, različico jota v sedmih primerih in različico B.1.1.318 v 19 primerih.

Različica delta je bolj nalezljiva kot ostale različice, zato tudi v nacionalnem laboratoriju pozivajo vse prebivalce, ki še niso polno cepljeni, naj se cepijo čim prej, saj polno cepljeni razvijejo visoko zaščito tudi proti tej različici.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 16 bolnikov (včeraj 14), od tega dva na intenzivni terapiji.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 37, Trebnje in Metlika 9, Črnomelj in Semič 6, Šentjernej 5, Žužemberk in Mirna 4, Kočevje in Mirna Peč 3, Ribnica 2, Loški Potok in Šentrupert 1

Posavje - Brežice 12, Krško 7, Sevnica 3

M. K.