V Dolenjskem muzeju so Murkovali

7.9.2021 | 13:15

Foto: Borut Križ

Rajža po Novem mestu z Ivico Križ (foto: Alenka Stražišar Lamovšek); več fotografij spodaj v fotogaleriji

Novo mesto - V Dolenjskem muzeju v Novem mestu so včeraj gostili Slovensko etnološko društvo in njihov osrednji dogodek Murkovanje.

Slovensko etnološko društvo, ki brez prekinitev že 46 let združuje etnologe in kulturne antropologe ter ljubitelje, od leta 1986 podeljujejo stanovske nagrade, poimenovane po utemeljitelju etnologije kot znanosti dr. Matiji Murko (1861—1952). S podeljevanjem stanovskih nagrad skrbijo, da dosežki etnologov niso spregledani ter da jih poznajo tudi drugi.

Kot sporočajo iz Dolenjskega muzeja, so imeli gostje včeraj dopoldne tako imenovano Rajžo, vodenje z Ivico Križ po Novem mestu s poudarki na nekaterih obrteh in življenju v Novem mestu v času Janeza Trdine in ohranjanju spomina nanj. Daniel Brkić jim je predstavil prenovljeno Mordaxovo kapelo ter zunanjost Chalupe Jaromerske, prenesene z Narodopisne češko-slovanske razstave v Pragi, leta 1895). Pod vodstvom Marinke Dražumerič in Mitje Simiča so si ogledali tudi grad Grm, kjer je od leta 1886 do 1990 delovala kmetijska šola, danes pa tu delujeta novomeški enoti ZVKDS in ZAL.

Ivica Križ je takšno spoznavanje Novega Mesta izbrala s posebnim namenom: »Današnja Rajža bi se morala zgoditi pravzaprav pred enim letom, ko so bile okrogle obletnice Trdinovega rojstva in Trdinove smrti. Ker je tudi moje profesionalno življenje v muzeju bilo neločljivo povezano z mojim etnološkim delom Janeza Trdine, se mi je zdelo, da omaž postavim ob odhodu iz uradne muzejske stroke tudi svojemu predhodniku, prvemu etnologu Dolenjske.«

Slovesno podelitev Murkovih nagrad, priznanj in listin vsako leto Slovensko etnološko društvo pripravi pri nagrajencu ali - kot letos - pri nagrajenki prejšnjega leta oziroma leta 2019 Ivici Križ, saj so podelitev za leto 2020 zaradi epidemioloških razmer prestavili. Izvedli so samo spletno objavo ob simbolni podelitvi.

Murkove nagrajence za leto 2020 je včeraj predstavil dr. Tomaž Simetinger, član Komisije za Murkove nagrade, Murkova priznanja in Murkove listine.

Murkovi listini sta prejela Društvo Pevska skupina Cintare za ohranjanje slovenskega ljudskega petja in njegovo revitalizacijo in Matjaž Brojan za ohranjanje tradicije slamnikarstva na Domžalskem in Mengeškem ter za izdajo dveh pomembnih monografij s tega področja. Murkovo nagrado je prejela dr. Marija Klobčar za izjemne znanstvene in strokovne dosežke na področju etnologije.

Na dogodku je goste pozdravil tudi župan Mestne Občine Novo mesto, Gregor Macedoni: »Stanovska nagrada gospe Ivice Križ je prav gotovo rezultat dolgoletnega izjemnega dela, ne samo gospe Ivice ampak celotnega kolektiva Dolenjskega muzeja. Na to delo smo ponosni tudi v Mestni občini Novo mesto in verjamem, da lahko na številnih področjih Dolenjski muzej skupaj s širšim okoljem res pokaže to naše bogastvo, našo kulturno dediščino, v preobleki sodobnosti tudi v našem širšem okolju.«

O pomembnosti nagrad in sodelovanju direktorica Dolenjskega muzeja Novo mesto Jasna Dokl Osolnik pravi: »Vsak prireditelj Murkovanja, dobi to čast kadar njihov kustos dobi nagrado za življenjsko delo. Torej pomeni, da smo si z delom Ivice Križ in njeno nagrado prislužili možnost, da gostimo etnologe iz cele Slovenije. Seveda je to priložnost, da pokažemo kolegom iz cele Slovenije naš muzej, da opozorimo na naše delo, da se družimo. Seveda pa smo pokazali tudi del Novega mesta, naše dediščine, kajti vemo, da je izmenjava izkušenj in mnenj med kolegi zelo dobrodošla in da večkrat pripelje potem h kakšnemu dobremu sodelovanju.«

Alenka Černelič Krošelj, predsednica Slovenskega Etnološkega društva: »Hvala Novemu mestu, posebej Dolenjskemu muzeju Novo mesto, za to današnje gostiteljstvo, da smo praznik etnološke odličnosti praznovali tukaj in se imeli odlično.«



V Dolenjskem muzeju so včeraj nastopili člani Folklornega društva Kres, kateremu so govorniki izrekli čestitke ob njihovem jubileju. Za pogostitev pa so poskrbeli mojstri Hiše Fink, in sicer s posebno ponudbo jedi, pripravljenih po zapisih prehranjevalnih navad iz časa Janeza Trdine, so še sporočili iz Dolenjskega muzeja.

M. K.

Galerija