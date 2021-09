Pred šolo ustavili krepko pijanega voznika-začetnika; grozil policistu, da mu bo zažgal hišo

7.9.2021 | 14:00

Policisti iz Dolenjskih Toplic so v petek nekaj pred osmo uro zjutraj pri osnovni šoli Žužemberk ustavili 34-letnega voznika osebnega avtomobila iz Škocjana. Zaradi nezanesljive vožnje so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,17 mg/l alkohola v izdihanem zraku (včasih bi temu rekli 2,4 promila). Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in mu začasno vzeli vozniško dovoljenje. Pijani voznik je sicer voznik začetnik, tako da so mu vozniško dovoljenje odvzeli dobra dva tedna po tem, ko je pridobil pravico voziti osebni avtomobil.

Grozil policistom

Brežiški policisti so sinoči posredovali v Gazicah zaradi glasne glasbe, ki je motila okoliške prebivalce. Zaradi kršenja javnega reda in miru so 51-letniku napisali plačilni nalog. Med postopkom se je do policistov začel nedostojno obnašati pijani 27-letnik, jih žaliti in groziti, da jim bo razbil službena vozila. Ker je med drugim osebno grozil policistu, da bo zažgal njegovo hišo in hišo njegovih staršev, ga bodo kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Zaradi groženj, nasilnih in premoženjskih kaznivih dejanj so policisti 27-letnika že večkrat obravnavali. Prav tako so ga že večkrat obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru ter prekrškov s področja prometne varnosti.

Tatovom olajšali delo

Iz novomeškega Broda so ponoči odpeljali Peugeota 308, karavan izvedbe, bele barve, reg. št. NMSD-711, letnik 2012. Po prvih zbranih obvestilih kaže, da so storilci izkoristili priložnost, saj so bili originalni ključi v vozilu. Rezervoar goriva je bil poln.

Pridržali pijanega voznika - divjal po Krškem

Krški policisti so včeraj nekaj po deseti dopoldne ustavili 37-letnega voznika osebnega avtomobila iz Ljubljane. Slednji je pred temi divjal po Krškem, izgubil oblast nad vozilom, se zaletel v cestne robnike in pri tem poškodoval obe prednji gumi. Policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,65 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Za dve kršitvi cestnoprometnih predpisov je dobil plačilni nalog, prislužil pa si je tudi počitek v prostorih za pridržanje policijske postaje.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so včeraj dopoldne v Trnju prijeli državljana Sirije, ki je ilegalno vstopil v Slovenijo.

