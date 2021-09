NLB zapira poslovalnico Grič Krško

8.9.2021 | 09:50

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Krško - ''Navade se spreminjajo in mi z njimi,'' sporočajo iz NLB, kjer, kot pravijo, že dlje časa opažajo, da stranke vse pogosteje uporabljajo digitalne načine poslovanja.

In ker bodo spremenjene navade tudi v prihodnje vplivale na obisk njihovih poslovalnic, so se na podlagi analize kriterijev, kot so rentabilnost, potencial za širitev in geografska umeščenost, odločili, da nadaljujejo z optimizacijo svoje poslovne mreže.

Tako bo s 1. oktobrom svoja vrata med drugim zaprla tudi NLB Poslovalnica Grič-Krško.

V banki obljubljajo, da bodo poskrbeli za prenos poslovanja strank v drugo, njim najbližjo enoto. To bodo lahko izbrale tudi same. Prenos poslovanja ne bo prinesel nobenih dodatnih stroškov, prav tako se zaradi tega ne bodo spremenile njihove pogodbe ali storitve, enake pa ostajajo tudi številke računov in plačilnih kartic. Bankomati ob enotah, ki se zapirajo, ostajajo.

M. K.