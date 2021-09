Delovna nesreča: pri padcu si je poškodoval glavo

8.9.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 9.47 si je na delovišču na Delavski poti v Črnomlju pri padcu z višine delavec poškodoval glavo. Poletel je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Brnik in poškodovanca prepeljal v UKC Ljubljana.

Sršeni

Ob 17.59 so v naselju Slovenska vas, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje iz poslovnega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA-HENČEK;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VODOVOD DRUŽINSKA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Šedem, nizkonapetostno omrežje - Hiša pri TP in izvod Desno v hrib med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Pionir samski dom, nizkonapetostno omrežje - Hiša poleg samskega doma med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju na območju TP Izvir, nizkonapetostno omrežje - Kamenica Čedem lovski dom med 8. in 12, uro; na območju TP Skopice in Skopice šola med 12. in 12.30 uro in med 18.30 in 19. uro; na območju TP Dolenje Skopice med 11. in 12. uro in med 18.30 in 19. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Lontovž, Svinjsko vas in Vinji vrh Kal med 8.10 in 14.10 uro.

M. K.