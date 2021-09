V Trebnjem nova športna igrišča

8.9.2021 | 11:40

Svetniki so na izredni seji potrdili prvi rebalans proračunov za letošnje in naslednje leto. (foto: R. N.)

Trebnje - Občina Trebnje namerava vzhodno od krožišča pri Mercatorjevem centru postaviti igrišča za igranje petanke in balinanje. Projekt so poimenovali Medgeneracijska točka Temenica, z ureditvijo novih zunanjih športnih površin pa želijo izboljšati pogoje za vadbo društev, ki se že zdaj s tem ukvarjajo, in nasploh spodbuditi občane za rekreacijo na prostem.

V sklopu projekta bodo na območju, kjer je danes travnik, ki na severu in jugu meji na železniško progo, na zahodu pa na viadukt državne ceste, uredili osemnajst igrišč za petanko in tri za balinanje, postavili bodo tipska kontejnerja, v enem bodo sanitarije, drugi pa se bo uporabljal kot prostor za skladiščenje. Zgradili bodo tudi nadstrešek za počitek. »Razlog za ureditev te točke je primanjkovanje tovrstne infrastrukture za prostočasno rekreativno udejstvovanje in medgeneracijsko druženje starejših in mlajših v Trebnjem. Namen je izboljšanje kakovosti bivanja v lokalni skupnosti in zdravja prebivalstva, saj je pomemben dejavnik športnega udejstvovanja in zdravega življenjskega sloga zagotovo učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih površin za šport v naravi. Petanka je v zadnjem času vse bolj priljubljen šport, ne samo med starejšimi, ampak tudi med mlajšimi, enako velja za balinanje. Pobudnika projekta sta sicer domači društvi – Športno društvo petanke Trebnje in Društvo upokojencev Trebnje. Površine bodo poleg možnosti organizacije raznih športnih tekmovanj ter turnirjev v petanki in balinanju omogočale tudi družabno rekreacijo vseh prebivalcev, upokojencev, gibalno oviranih, gluhih, mladih oziroma vseh občank in občanov ter obiskovalcev. Iz tega razloga smo površine poimenovali medgeneracijska točka, zaradi bližine reke pa dodali še ime Temenica,« pravi vodja oddelka za splošne zadeve na trebanjski občini Gorazd Koračin, ki ob tem dodaja, da bi v prihodnje poleg morda uredili še manjši park in otroško igrišče.

Ocenjena vrednost projekta skupaj s projektno in investicijsko dokumentacijo znaša 167.000 evrov z DDV, od tega bo 20.000 evrov prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, saj je bila občina uspešna na javnem razpisu za posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin. Da bodo lahko črpali državni denar, je bil potreben rebalans letošnjega proračuna. »Gre za uskladitev višine samega projekta z novelirano investicijsko dokumentacijo, prav tako mora biti projekt v proračunu uvrščen med programe športa, mi pa smo ga imeli zdaj uvrščenega med programe drugih posebnih skupin. Projekt bomo letos začeli in tudi zaključili,« je po izredni seji za naš časopis pojasnila v. d. direktorice občinske uprave mag. Irena Starič.

Svetniki so potrdili tudi rebalans proračuna za naslednje leto, ki je bil potreben predvsem zaradi uskladitve projekta razširitev kapacitet podružnične šole Dolenja Nemška vas z načrtom razvojnih programov občine. »Gre za to, da predvideno investicijo uskladimo s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, od koder bomo v naslednjih treh letih dobili 1,4 milijona evrov, in sicer po 400.000 evrov v letih 2022 in 2023, 600.000 evrov pa še leta 2024,« pojasnjuje Staričeva. Občina je že objavila javni razpis za izbiro izvajalca, če ne bo zapletov, upajo, da bodo predvidoma novembra zasadili prvo lopato, dodatni prostori podružnične šole, ki bo po novem desetoddelčna, pa naj bi bili zgrajeni do konca naslednjega leta. Kot je poudarila Irena Žužek iz občinske uprave, bodo s to naložbo vsaj nekoliko omilili prostorsko stisko na matični šoli v Trebnjem.

Rok Nose