Odstopil, ker se ne gre več teh igric: ''Zakoni se izigravajo po celi črti''

Na začetku je bil županov program zanj sprejemljiv. »Pričakoval sem, da se bo kaj pri nas obrnilo. Pa se ni,« je Darko Malnar razočaran nad dejanji sedanje občinske oblasti. (foto: M. G.)

Kostel - Kamen spotike tudi kadrovska politika – Očitki o kršenju zakonov in predpisov – Pošel je zadnji kvadratni meter občinskega premoženja

V občini Kostel, ki je imela sredi leta 2019 640 prebivalcev, bodo po odstopu samostojnega svetnika Darka Malnarja 10. oktobra izvedli nadomestne volitve za člana občinskega sveta.

»Sliši se malce nenavadno, da v tako majhni lokalni skupnosti, kot je naša, lahko posameznik obrne hrbet absolutni in istomisleči večini, a sem se za ta korak odločil po treznem premisleku, s pokončno držo in tehtnimi argumenti,« je utemeljitev pojasnil Malnar, doma iz obkolpske vasice Kuželj.

Ko je pred tremi leti nagovarjal občane, jim je trdno obljubil, da bo s svojim znanjem, izkušnjami in pobudami napel vse moči za boljše jutri, kar se kaže predvsem v delu za oživitev kmetijstva, zagon gospodarstva, vlaganje v turizem in ustvarjanje spodbudnega okolja za mlade, da bodo ostajali doma. Če tem izzivom, je dejal, tako ali drugače ne bo kos, se bo umaknil. In se je.

»Nisem hotel, kot se temu reče, dati rep med noge in oditi kar tako, ampak sem svoje slovo večkrat podrobno razložil preostalim šestim članom občinskega sveta, ki so vsi po vrsti iz liste župana Ivana Črnkoviča. Jaz se teh igric preprosto ne grem, tega, kar se dogaja pred očmi vseh nas, preprosto ne morem več gledati. To ni v interesu večine občanov. Zakoni se izigravajo po celi črti,« trdi Darko Malnar.

Kot pravi, se kršita tudi poslovnik in statut občine, sprejet na začetku mandata, glavni kamen spotike pa je kadrovski, saj, kot pravi, gre vse prevečkrat za zaposlovanje županu všečnih ljudi (tudi številnih zunanjih sodelavcev), ki niso imeli primerne izobrazbe za določeno delovno mesto. Celo direktor občinske uprave naj bi poldrugo leto delal brez opravljenega izpita ZUP (Zakon o splošnem upravnem postopku).

Po drugi strani, nadaljuje Malnar, so nekateri zaposleni s potrjenimi referencami dobili odpoved, nekateri pa so bili v odhod primorani. Še bolj v nebo vpijoče je po besedah Malnarja (prijateljsko) razsipanje občinskega denarja, ki naj bi svojo pot našel tudi do ustanov ali podjetij, ki do tega niso upravičene. Po drugi strani pa se občanom nepotrebno preko podražitev določenih položnic po nepotrebnem dvigujejo življenjski stroški.

»Občina je prodala vse, kar je imela, tudi zadnji kvadratni meter svojega premoženja. V tem času se je z asfaltom res preplastil kakšen kilometer ceste, a le za svetnike z županove liste, ki živijo tam; denimo v Tišenpolju ali Rajšelah,« očita Malnar negospodarno ravnanje lokalne skupnosti.

Sporni naj bi bili tudi posegi v okolje brez gradbenih dovoljenj. Ošvrknil je tudi delo občinskega nadzornega odbora, ki da je pristranski, zelo moteče pa se mu zdi tudi prilagojeno pisanje zapisnikov z občinskih sej.

