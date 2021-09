V torek več kot tisoč okužb - tako ni bilo od aprila; v regiji prednjači NM (30)

8.9.2021 | 10:20

Delta različica novega koronavirusa je v zadnjih tednih dobila zagon in nič ne kaže, da bi se lahko razmere v bližnji prihodnosti umirile.

Podatki Sledilnika za Covid-19 kažejo, da so zdravstvene službe v Sloveniji včeraj ob 5159 PCR testih potrdile 1093 novih primerov okužbe s sars-cov-2. Gre za znaten porast glede na prejšnji torek, ko je bilo potrjenih 769 novih primerov okužbe. Nekoliko višji je bil tudi delež pozitivnih testov, ki se je včeraj ustavil pri 21,2-odstotkih (prejšnji torek 20,3 odstotka).

Več kot tisoč novookuženih smo nazadnje zabeležili 30. aprila, ko je bilo pozitivnih 1019 oseb.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 645 in je za 46 višje kot dan prej. Štirinajstdnevna pojavnost potrjenih primerov na 100.000 primerov pa znaša 370, kar je 28 več kot v ponedeljek.

NIJZ ocenjuje, da je v državi trenutno 7857 aktivnih okužb, to je 581 več kot dan prej.

Povečalo se je tudi število hospitaliziranih bolnikov v slovenskih bolnišnicah. Danes zjutraj je namreč bolnišnično nego potrebovalo 243 covidnih bolnikov, od tega jih je kar 61 ležalo na enotah za intenzivno nego. Na žalost so trije covidni bolniki umrli.

Podatki sledilnika sicer še kažejo, da je bilo pri nas doslej polno cepljenih 921.538 oseb oziroma 43,7 odstotka prebivalstva.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 17 bolnikov (včeraj 16), od tega tri na intenzivni terapiji.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 30, Trebnje 11, Metlika in Kočevje 8, Šentjernej 7, Žužemberk 6, Ribnica 4, Črnomelj in Šmarješke Toplice 3, Mirna, Sodražica, Loški Potok, Škocjan in Straža 2, Mirna Peč in Mokronog Trebelno 1

Posavje - Brežice 8, Sevnica 6, Krško 5

