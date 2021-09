HAG testiranja v KC Janeza Trdine ni več

8.9.2021 | 14:20

Direktorica ZD NM Alenka Simonič (na sliki s svojim pomočnikom za zdravstveno nego Petrom Černetom, ki pripravlja cepivo) poziva k cepljenju. (foto: arhiv DL; L. M.)

V šotoru pri ZD NM so termini za testiranje ločeni od tistih za cepljenje.

Novo mesto - Zdravstveni dom Novo mesto hitrega antigenskega testiranja ne izvaja več v Kulturnem centru Janeza Trdine. Pred dnevi so jih namreč iz Kulturnega centra obvestili, da sami potrebujejo prostore za izvajanje lastne dejavnosti, zato je bilo vodstvo zdravstvenega doma primorano poiskati nadomestno lokacijo. Začasno je samoplačniško hitro testiranje zdravih posameznikov tako zdaj možno v šotoru ob novomeškem zdravstvenem domu, kjer je doslej potekalo zgolj cepljenje. Kot je povedala direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec. spl. med., pa so termini za testiranje ločeni od tistih za cepljenje.

Termini HAG testiranja

Samoplačniško antigensko testiranje na covid-19 pri zdravih posameznikih poteka trikrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih med 8. in 15.30, ob sredah med 8. in 15. uro, ob petkih pa med 11. in 15.30. V teh terminih lahko hitri antigenski test opravijo zdrave osebe brez znakov okužbe dihal. Tisti posamezniki, ki pa sumijo na okužbo s covidom-19, imajo povišano telesno temperaturo, kašljajo, imajo bolečine v žrelu ali pa se drugače slabo počutijo, pa se morajo najprej posvetovati z osebnim zdravnikom, ki jih bo napotil na covid točko oz. testiranje s PCR testom. Ti so za paciente s sumom na okužbo brezplačni.

Trenutna lokacija za opravljanje hitrih testiranj na okužbo pri zdravih posameznikih je le začasna. Ker si želijo več terminov za cepljenje, iščejo primerno lokacijo, kjer bi v prihodnje lahko izvajali HAG teste in prostor v šotoru ponudili zgolj za cepljenje.

Termini za cepljenje

Termini za cepljenje so zaenkrat predvideni po trenutno sprejetem urniku. Naročanje ni potrebno, cepljenja pa so v teh dneh možna v četrtek, 9.9. 2021 od 11. do 17. ure, v soboto, 11.9., od 8. do 13. ure, v torek, 14.9., od 11. do 17. ure in v četrtek, 16.9., od 12. do 17. ure. Že jutri (9.9.) bo možno tudi cepljenje s tretjo dozo za vse osebe, ki sodijo v rizične skupine, in tudi za ostale, ki želijo prejeti poživitveno dozo. Urnik cepljenja bodo v ZD Novo mesto sproti prilagajali glede na aktualne razmere v regiji in tudi glede na število zdravih kandidatov za HAG teste.

Cepljenje tudi v Šentjerneju

Cepljenje bodo nadaljevali tudi v Šentjerneju pri tamkajšnjem Kulturnem centru Primoža Trubarja. V petek, 10.9., bo tamkajšnja cepilna enota odprta med 12.30 in 14. uro.

Dr. Simoničeva poziva k cepljenju

Dr. Simoničeva je prepričana, da množičnega antigenskega testiranja na covid-19 ne bo, upa pa, da bodo številke dnevno cepljenih višje. Trenutno se za cepljenje z enim od cepiv proti novi koronavirusni bolezni v Zdravstvenem domu Novo mesto odloča od 150 do 200 ljudi dnevno. Dr. Simoničeva ob tem poziva, da lahko zgolj s cepljenjem uspešno končamo to epidemijo. Ker zaupa znanosti, se je cepila tudi sama, in sicer s cepivom Pfizer, takoj ko so bili na vrsti zdravstveni delavci. Sicer pa je v Zdravstvenem domu Novo mesto dobra pocepljenost. Po zadnjih podatkih je cepljenih približno 75 odstotkov zaposlenih, dnevno pa so v dogovorih za cepljenje tudi s tistimi, ki se za to iz določenih razlogov še niso odločili.

Cene HAG testov različne

Zdravstveni dom Novo mesto je skladno s sklepom vlade RS sprejel predlagano ceno 12 evrov za samoplačniško hitro testiranje zdravih posameznikov. Medtem pa podjetje Medicum, ki hitra testiranja zdravih oseb v Novem mestu izvaja pred Supernovo oz. Qlandijo od ponedeljka do sobote od 9. do 13. ure in od 14. do 20. ure, zaračunava 10 evrov, torej 2 evra manj. Plačilo je tam možno le z bančno kartico.

R. M.