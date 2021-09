Spor se je končal krvavo: Družinske zamere so reševali s sekiro

8.9.2021 | 16:00

Drago Brajdič - Milenki (v sredini), levo za njim Dejvison, desno Džoko – med eno od obravnav na novomeškem okrožnem sodišču. (foto: arhiv DL; B. B.)

Ljubljana/Brezje - Ljubljanski višji sodniki imajo pod drobnogledom lanski poskus uboja komaj 16-letnega Valentina Kovačiča.

Krvavi incident se je zgodil 13. julija lani v romskem naselju Brezje, na zatožni klopi pa so se znašli 39-letni Drago Brajdič - Milenki, 59-letni Drago Brajdič - Džoko in 19-letni Drago Brajdič - Dejvison. Slednji je Milenkijev sin, Džoko pa je Milenkijev oče. Tri generacije.

»Če se strinjate, bom uporabljala samo njihove vzdevke, da boste lažje sledili,« je uvodoma med branjem poročila o prvostopenjskem sojenju dejala sodnica Tatjana Merčun. Novomeški okrožni sodniki so Milenkiju za poskus uboja Valentina Kovačiča prisodili osem let zapora, devet mesecev pa še za povzročitev lahke telesne poškodbe Valentinovemu očetu Danijelu Kovačiču oziroma enotno kazen osem let in pol zapora. Njegov oče in sin sta na prvi stopnji zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe slišala pogojni obsodbi. Pred višjimi sodniki se je danes sicer pojavil le Milenki, ki so ga tja pripeljali iz pripora, druga dva nista pristopila, manjkali so tudi predstavniki tožilstva, ki so v pritožbi za Milenkija zahtevali strožjo kazen za poskus uboja, in sicer deset let zapora.

S sekiro mu je odprl lobanjo

Kritičnega dne naj bi Milenki mladoletnima sinovoma Danijela Kovačiča, ki sta se z električnimi skiroji vozila po vasi, zagrozil, da ju bo pretepel. To sta mulca, Valentin in Krešo, doma povedala, oče je klical policijo, a so mu naročili, naj se oglasi na postaji, ker nimajo proste patrulje. Kot je pričal, se je tja namenil z ženo in sinovoma, med potjo pa si je premislil in zavil k Milenkiju, da bi se pogovorili. Ustavil je pri Džokovi baraki, žena in Valentin pa sta šla proti Milenkiju, ki je bil močno pod vplivom alkohola. Vnel se je prepir, med katerim je Milenki pograbil sekiro in z njo Valentina udaril po glavi, da je nezavesten obležal na tleh z razpočeno lobanjo. »Strašno je bilo, prav videli so se mu možgani. Vrgel sem se nanj, da bi ga zaščitil. Potem so začeli z železnimi palicami udarjati po meni,« je med sojenjem opisoval Danijel Kovačič.

Krivdo zvalil na 15-letnika

Milenki na drugi strani trdi, da je bil Danijel oborožen s pištolo in solzivcem, Valentin pa ga je v obraz udaril z »rokavicami z bunkicami«. Ko je padel, je njegov 15-letni zet Klemen mislil, da je mrtev, zato je zagrabil za sekiro in zamahnil proti Valentinu ter ga zadel v glavo. Čeprav je Klemen to potrdil, mu prvostopenjsko sodišče ni verjelo. Brajdičevi naj bi krivdo nanj zvalili zaradi njegove mladosti, saj so predvidevali, da ga ne bo doletela huda kazen.

Milenkijeva zagovornica je v pritožbi med drugim poudarila, da se spor ni vnel zaradi skirojev, ampak starih zamer med družinama. Brajdičevi naj bi že ob odhodu od doma vedeli, da ne bodo šli na policijo. Izpostavila je tudi, da so na sekiri našli mešano biološko sled Dejvisona, Klemna in Milenkija. Ker pa je bil večinski del Milenkijev, je sodišče zaključilo, da je storilec, v resnici pa to ni presenetljivo, saj je bila sekira njegova. Da je bil na njej tudi Klemnov prstni odtis, pa je sodišče po prepričanju odvetnice zanemarilo. Kakorkoli. Odločitev ljubljanskih višjih sodnikov bo vpletenim posredovana pisno čez približno en mesec.

