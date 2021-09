Vipap Videm v težavah; bo dokapitalizacija uspela? Sindikat zaskrbljen, k pomoči poziva občino in državo

8.9.2021 | 16:30

Foto: arhiv; Vipap Videm

Krško - V Sindikatu podjetja Vipap Videm Krško in v KSS Pergam z veliko zaskrbljenostjo spremljajo zaustavitev proizvodnje v družbi, ki traja vse od julija. Kljub temu, da podjetje zaenkrat skladno z zakonom in kolektivnimi pogodbami poravnava obveznosti do zaposlenih, je tudi iz zadnjega obvestila vodstva zaposlenim in poslovnim partnerjem razvidno, da za nadaljevanje proizvodnje nujno potrebuje dodatna sredstva, sporočajo sindikalisti. Seveda je s tem povezana tudi ohranitev delovnih mest zaposlenih v družbi.

Sindikat je bil z dejstvom, da družba nujno potrebuje denar za dokapitalizacijo, seznanjen šele na sestanku v avgustu, do katerega je prišlo na njegovo zahtevo. V današnjem sporočilu za javnost je sindikat zapisal, da ''žal niti poslovodstvo, niti člani nadzornega sveta, niso prej opozarjali sveta delavcev in sindikata na razmere, ki so pripeljale do zaustavitve proizvodnje, objektivnih informacij pa praktično ni bilo ali pa so bile skrajno skope.'' V sindikatu se strinjajo, da je stanje, v katerem je danes podjetje, gotovo deloma mogoče pripisati gospodarskim razmeram, povezanim z epidemijo, kljub temu pa dvomijo, da je to edini razlog in je del odgovornosti po njihovem mnenju mogoče pripisati tudi poslovnim odločitvam poslovodstva in prepoznemu ukrepanju nadzornega sveta.

Od Vipapa odvisnih 1.500 ljudi

Družba Vipap Videm Krško je pomemben zaposlovalec na območju Krškega. Od proizvodnje v podjetju je odvisnih bistveno večje število prebivalcev bližnje in daljne okolice, po ocenah sindikata okoli 1.500, ki so s svojo zaposlitvijo neposredno ali posredno vezani na obratovanje podjetja. Opozarjajo, da bi morebitna trajna zaustavitev proizvodnje zato imela katastrofalne posledice za to območje in bi veliko delavcev pahnila v socialno stisko.

Poziv občini in državi

Sindikat je na omenjenem avgustovskem sestanku s poslovodstvom upravo pozval, da stori vse, da najde rešitev, ki bom omogočila čimprejšnje nadaljevanje proizvodnje v družbi. Očitno se, kot danes sporočajo iz sindikata, dokončna odločitev glede nujno potrebne dokapitalizacije pričakuje 16. septembra. Tudi zato pozivajo češke lastnike družbe Vipap Videm Krško, ki so maja lani začeli postopek prestrukturiranja, da zagotovijo potrebna sredstva za dokapitalizacijo in omogočijo nadaljevanje obratovanja ter potrebne investicije.

Pozivajo pa tudi vodstvo Občine Krško in Ministrstvo za gospodarstvo, da se aktivno vključita v reševanje nastalega položaja in storita vse, kar je v njuni moči, da pomagata, zlasti pri vzpostavitvi pogojev za ohranitev delovnih mest in nadaljevanje proizvodnje. ''Prepričani smo, da si niti država, niti lokalna skupnost, ne bi smeli privoščiti izgube delovnih mest v družbi Vipap Videm Krško ter znanja in izkušenj zaposlenih v podjetju, ki skozi različna zahtevna obdobja deluje že več kot 80 let,'' so danes zapisali v Sindikatu podjetja Vipap Videm Krško in v KSS Pergam.

M. K.