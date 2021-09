Na 'Slavki' zagorel vgradni štedilnik; šibka potresna sunka v bližini Radeč

9.9.2021 | 07:00

Včeraj so bili gasilci spet v Ulici Slavka Gruma. Tale slika je pa arhivska, izpred štirih let, ko je gorelo na enem tamkajšnjih balkonov. (arhiv DL)

Včeraj ob 9.46 je v ulici Slavka Gruma v Novem mestu zagorel vgradni štedilnik v kuhinji stanovanja v bloku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so pogasili požar, prezračili zadimljeno stanovanje, odklopili elektriko, demontirali v požaru poškodovan štedilnik in prezračili skupne prostore večstanovanjskega objekta.

Uničili so jih na kraju najdbe

Sinoči ob 19.27 je v gozdu pri naselju Podstenice v občini Dolenjske Toplice občan našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko-Ljubljanske regije so območje preiskali in našli minometni mini kalibra 45 in 81 mm, osem ročnih bomb in 27 kosov pehotnega streliva, vse ostanek 2. svetovne vojne italijanske izdelave. Najdena eksplozivna sredstva so uničili na kraju najdbe.

Gorele smeti

Ob 7.25 so na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorele smeti v večjem kovinskem komunalnem zabojniku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Šibka potresna sunka v bližini Radeč

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5.24 in 5.25 zabeležili dva šibka potresna sunka, magnitude 0,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 49 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Radeč.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Radeč in Zidanega Mosta, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

Motena oskrba z vodo

Kostak sporoča, da bo danes do 11. ure motena oskrba s pitno vodo na območju Libne zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu se lahko pojavi bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Pojavi se lahko tudi obarvanost oziroma motnost vode. Priporočajo, da v obeh primerih odstranite mrežice na pipi in vodo dobro iztočite.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEDENJ na izvodu BEDENJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP. 1990;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG PRI ŠKOCJANU;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSREČJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 9:30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH na izvodu GOBNIK V HRIB.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnice z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Lontovž, Svinjsko vas in Vinji vrh Kal predvidoma med 8:10 in 14:10 uro; na področju Brežic z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Dobova vrtec, predvidoma med 7:00 in 7:30 uro ter predvidoma med 12:00 in 12:30 uro; na področju Zdol z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Kladje Kal, nizkonapetostno omrežje - Gradec Bransko predvidoma med 8:00 in 12:00 uro in na področju Kostanjevice z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Celine Raka in Raka Vinji vrh, predvidoma med 8:00 in 13:00 uro.

M. K.