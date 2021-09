Klemen Dvornik med dobitniki Štigličeve nagrade

9.9.2021 | 08:00

Vsi nagrajenci (obe fotografiji: Peter Uhan)

Mako Sajko

Ljubljana/Novo mesto - Društvo slovenskih režiserjev je sinoči v Slovenski kinoteki sedmič podelilo stanovske nagrade na področju filmske in televizijske režije. Nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo je prejel režiser in scenarist Mako Sajko. Podelili so tudi pet enakovrednih nagrad Štigličev pogled za izjemno režijo, med dobitniki je tudi Novomeščan Klemen Dvornik.

V utemeljitvi so bogati opus Maka Sajka opisali kot "resnično izjemen v tej za dokumentarce nerodovitni grudi" ter kot "niz klasik, ogrlico filmskih biserov na nehvaležnem vratu slovenske kinematografije".

Sajkove klasike so "tiste žlahtne vrste, ki ne pričajo zgolj o nekem času - o času, v katerem so nastale, temveč slogovno, pripovedno in vsebinsko (filmska govorica je vedno neločljiv del filmske zgodbe) živahno komunicirajo s sodobnim gledalcem. Vsi Sajkovi kratki, a neverjetno potentni dokumentarci ne razkrivajo le tematik, ki so pestile določen prostor in čas, temveč, tako povsem jasno vidimo danes, tudi današnjemu gledalcu postavljajo vprašanja, na katera si ne odgovori vedno najlažje," piše v utemeljitvi.

Med njegovimi filmi so izpostavili Kaj za vas?, Strupi, Samomorilci, pozor!, Promiskuiteta in Slavica exception.

Nagrade Štigličev pogled za izjemno režijo pa so na nocojšnji prireditvi prejeli Lun Sevnik za režijo študijskega igranega filma Playing / Igra, Katarina Rešek (Kukla) za režijo opusa glasbenih spotov iz leta 2020, Sebastian Korenič Tratnik za režijo študijskega dokumentarnega filma Gmajna, Sara Kern za režijo kratkega igranega filma Vesna Goodbye / Zbogom, Vesna ter Klemen Dvornik in Matevž Luzar za režijo televizijske nadaljevanke Jezero.

Letošnjo komisijo za podelitev nagrad so sestavljali Varja Močnik (predsednica), Saša Eržen in Matjaž Ivanišin.

Nagrade so avtorsko delo akademskega kiparja in režiserja Mihe Knifica.

Društvo slovenskih režiserjev Štigličeve nagrade podeljuje v sodelovanju s Slovensko kinoteko in s finančno podporo Slovenskega filmskega centra.

M. K.