Pred novo sezono 1. ženske rokometne lige: Krka želi med najboljše štiri

9.9.2021 | 08:55

Članska ekipa Krke se je konec avgusta mudila na prijateljskem turnirju v Ajdovščini. (foto: FB ŽRK Krka)

Ljubljana/Novo mesto - Prihajajoči konec tedna se bodo na slovenskih rokometnih parketih igrale tekme prvega kroga 1. ženske lige. Tekmovanje bo v sezoni 2021/22 potekalo v enotni ligi, razdeljeni na modro in zeleno skupino. Pred začetkom prvenstva so svoja pričakovanja, cilje ter načrte za prihajajočo sezono trenerji včeraj predstavili na spletni novinarski konferenci.

Rokometna zveza Slovenije (RZS) je spremenila tekmovalni sistem in elitno ligo razdelila na modro in zeleno skupino. V elitni modri skupini bodo poleg Krima in Mlinotesta nastopili še Krka Novo mesto, Zelene doline Žalec, Z'dežele Celje, Zagorje, Trgo ABC Izola, Velenje, Litija in Ptuj, v zeleni pa Koper, Maribor Branik, Vrhnika, Olimpija, Naklo in Zvezda Logatec.

V modri skupini bo tekmovanje potekalo po dvokrožnem, v zeleni pa po trikrožnem sistemu. Najboljših sedem ekip iz modre skupine se bo prebilo v četrtfinale, osmouvrščeno pa čakata dodatni tekmi z najboljšo ekipo iz zelene skupine. Nato nastopijo četrtfinalne tekme - po sistemu 1-8, 2-7, 3-6 in 4-5. Zmagovalke teh obračunov v končnici čaka še šest dodatnih tekem za naslov državnih prvakinj, osmoljenke četrtfinala pa boj od 5. do 8. mesta.

"Želim si nemoteno izvedbo ligaškega tekmovanja, brez ovir, povezanih z virusom Covid-19. Upam, da bodo rokometašice, člani strokovnih štabov in ostali udeleženi, ki sodelujejo pri izvedbi 1. ženske rokometne lige, ostali zdravi. Verjamem, da bo vse padlo na svoje mesto. Glede na trud vseh klubov in Rokometne zveze Slovenije mislim, da bo prvenstvo v prihajajoči sezoni napredovalo," je zbranim predstavnikom udeležencev in novinarjem zaupal predsednik združenja klubov, Borut Hren.

Uvodni dvoboj nove sezone je bil že odigran. Na otvoritvi prvenstva so bile Ljubljančanke s 40:18 uspešnejše od Zagorjank, preostali obračuni modre skupine pa bodo na sporedu ta konec tedna. V soboto ob 19.00 se bo začela tekma Zelenih dolin Žalca in Velenja, sledila pa ji bosta dvoboja Mlinotesta Ajdovščine in Ptuja ter Trga ABC Izole in novomeške Krke. V nedeljo ob 18.00 bodo moči pomerile še rokometašice Litije in Z'dežele. Uvodno dejanje tekmovanja v zeleni skupini bo na sporedu prihodnji konec tedna.

Ponedeljkova premierna tekma prve slovenske rokometne lige za ženske med Krimom Mercatorjem in Zagorjem je torej že nakazala razmerje moči v sezoni 2021/22. Po prepričljivi zmagi s 40:18 se obeta novo zmagoslavje edine poklicne ekipe na domačem prizorišču iz Ljubljane, drugim ekipam ostaja le "življenje v senci Krima".

Pričakovanja Novomeščanov

Sobotno tekmo krkašic si bo mogoče ogledati preko prenosa na Facebook strani 1. ženske rokometne lige.

Gašper Kovač, trener Novomeščank, pred začetkom sezone pravi: "Pripravljali se nismo drugače kot pretekle sezone, glede na to, da sva s Salvadorjem Kranjčičem štiri leta tesno sodelovala. V tej sezoni sva zamenjala vlogi, a stvari se niso bistvene spremenile. Priprave smo začeli nekoliko kasneje. Veliko rokometašic je bilo obremenjenih z igranjem za mladinsko reprezentanco, ostale so se pripravljale po individualnem programu. Cilj za novo sezono je uvrstitev med najboljše štiri ekipe, klub manjšim spremembam v kadru in odhodu Ane Abine v Ajdovščino. Videli bomo, kako se bo razpletlo."

M. K.; STA