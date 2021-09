Tudi v sredo čez 1000 pozitivnih, pritisk na bolnišnice se povečuje

9.9.2021 | 10:40

Profimedia

V sredo so ob 4912 PCR testih potrdili 1016 okužb z novim koronavirusom, kar je nekaj manj kot v torek, je pa za dobrih 50 odstotkov več kot predhodno sredo. Delež okužb je tako še vedno visok, znaša dobrih 20 odstotkov. Včeraj so opravili tudi 24.341 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne izvide potrjujejo še s PCR testi.

Sedemdnevno povprečje se tako še dviguje, trenutno je pri številki 698. Še naprej raste tudi štirinajstdnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev po Sledilniku za covid-19 (398).

Ključen kazalec po novem semaforju je zasedenost bolnišnic. V četrtek so dodatno sprejeli 47 covidnih bolnikov, 20 so jih odpustili. Intenzivno terapijo potrebuje 63 bolnikov, eden več kot v sredo. V sredo je umrla ena oseba, ki je bila v zadnjih 28 pozitivna na testu za koronavirus.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 19 bolnikov (včeraj 17), od tega tri na intenzivni terapiji.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 27, Trebnje 8, Metlika, Črnomelj, Ribnica in Šentrupert 6, Semič in Straža 5, Žužemberk 4, Kočevje in Šentjernej 3, Mokronog Trebelno in Škocjan 2, Mirna, Šmarješke Toplice in Loški Potok 1

Posavje - Krško 8, Sevnica 3, Brežice 2, Bistrica ob Sotli 1

M. K.