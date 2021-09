Moj družinski zdravnik leta je Željko Pleša, Moj zobozdravnik pa Tomaž Ivanušič

Skupinska fotografija s predsednikom države Borutom Pahorjem (foto: STA)

Letošnja dobitnica naziva Moja zdravnica je pediatrinja Tina Božičnik. Podelitev laskavih nazivov zdravnikom, ki jo tradicionalno prireja revija Viva, je potekala včeraj v ljubljanskem Cankarjevem domu. Častni gost in govorec je bil predsednik republike Borut Pahor.

Letošnji izbor Moj zdravnik je že 25. po vrsti. Bralci revije Viva so preko spleta ali glasovnice glasove oddali več kot 2000 različnim zdravnikom, ki so jih razvrstili v deset kategorij: družinski zdravnik, pediater, ginekolog, onkolog, zobozdravnik, urolog, kardiolog, nevrolog, oftalmolog in ortoped.

Bralci so Božičnikovo izbrali za Mojo pediatrinjo, ker pa je prejela največ glasov, je postala tudi Moja zdravnica leta 2021. Moj družinski zdravnik je letos postal Željko Pleša iz krškega zdravstvenega centra Aristotel, Moj zobozdravnik za leto 2021 je Tomaž Ivanušič, sicer po rodu Belokranjec, izbrana onkologinja Tanja Južnič Šetina, urolog je Gregor Hlebič, nevrologinja Alenka Horvat Ledinek, oftalmologinja je Marija Pipan Gregorčič, kardiolog Matevž Jan, ortoped je Danijel Bešič Loredan, Moja ginekologinja 2021 je Damijana Bosilj.

Tudi letos so bili glasovi namenjeni ne le strokovnosti, ampak tudi srčnosti, človečnosti in spoštljivim odnosom.

Željko Pleša: Dobro poznavanje pacientov je as v rokavu zdravnika

Kot so v obrazložitvi glasov zapisali v reviji Viva, je Željko Pleša, dr. med., spec. splošne medicine,prepričan, da imajo družinski zdravniki, ki poznajo ne le pacienta, ampak ponavadi tudi njegovo družino, asa v rokavu. Ta jim pomaga pri postavljanju hitre in pravilne diagnoze.

»Vemo celo, kaj v nedeljo jedo za kosilo,« se pošali zdravnik s 34 leti delovne dobe, od tega zadnjih 18 dela v družbi Aristotel zdravstveni center v Krškem.

Všeč sta mu medicina in delo z ljudmi, moti pa ga vse večji obseg administrativnih opravil, ki v zadnjih letih spremljajo zdravniško obravnavo.

A za svoje bolnike si vedno vzame čas in jim prisluhne. »Pacient je tisti, ki se zdravi, jaz sem tu samo zato, da mu pomagam. Nočem biti avtoriteta in nastopati s pozicije moči, pacient je tisti, ki odloča. Moja naloga je, da mu pojasnim težave, možnosti zdravljenja in mu povem, da je izbira njegova, jaz pa mu bom pomagal toliko, kolikor se bo le dalo,« za revijo Viva razlaga družinski zdravnik.

Tomaž Ivanušič: Tako nežen, da bi lahko zaspali

Tako Ivanušiča predstavljajo v Vivi: Si težko predstavljate, da bi z odprtimi usti na zobozdravniškem stolu zaspali? Na stolu pri Tomažu Ivanušiču, dr. dent. med., iz DMD zobozdravstva v Ljubljani to ni tako redka izkušnja. Eden od razlogov, da se je odločil za ta poklic, je bil prav želja, da ljudi ne bi bilo strah zobozdravnika in da jih ne bi bolelo. »Res imam občutek, da se me nihče ne boji,« ugotavlja Tomaž Ivanušič.

Po rodu Belokranjec je po duši glasbenik. S tamburaško skupino, ki jo vodi, ima za sabo že številne nastope po Sloveniji in Evropi. Ko ni bilo bolezni COVID-19, se jih je zvrstilo po 70 na leto. Igrajo vse od slovenskih ljudskih do dalmatinskih pesmi, so med drugim zapisali v Vivi.

