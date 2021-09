Tretja razvojna os - zastoj na novomeškem odseku: Ne dajo priključka, ne dajo naselij

9.9.2021 | 14:15

Simulacija predvidene hitre ceste s potekom nad Šmarješko cesto. (Vir: CI 3ROS-jug)

Medtem ko so v vladi odobrili denar za dokumentacijo za belokranjski odsek južnega dela tretje razvojne osi, glede novomeškega odseka še potekajo priprave. Za zastoj na novomeškem odseku navajajo kot razlog nasprotovanje civilne iniciative. V čem so razhajanja načrtovalcev trase in domačinov, ki jih predstavlja civilna iniciative?

Za gradnjo 1. in 2. etape tretje razvojne osi jug (od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek) so na Ministrstvu za okolje in prostor v juniju 2020 vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja po integralnem postopku. V integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja sta se kot stranska udeleženca vključili tudi civilna iniciativa (CI 3ros-jug) in nevladna organizacija ROVO. Glavna pripomba obeh se je nanašala na postopke umeščanja v prostor, na izbiro variante in posledično na vplive na okolje. »Kot navedeno, sta bila oba postopka, postopek izbire variante in umeščanja v prostor, s sprejemom uredbe o DPN že zaključena, zato tovrstnih pripomb v fazi graditve objektov niti ni možno obravnavati,« pravi Dars. Vzporedno s pripravo projektne dokumentacije so izdelali tudi poročilo o vplivih na okolje, potrebno za izdajo gradbenega dovoljenja.

Ne sprejemajo ceste skozi njihova naselja

V Metliki, od koder je fotografija, želijo prednostno gradnjo belokranjhskega odseka tretje razvojne osi, če je v Novem mestu pač zastoj. Toda Dars navaja, da je najprej predvidena gradnja novomeškega odseka. (foto: M. L.)

Kot pravi predstavnica civilne iniciative CI 3ROS-jug s 376 člani Mateja Jaklič, ne zagovarjajo le interesov prebivalcev Ločne, Mačkovca in naselja Krka, ampak tudi interese Novomeščanov, ki jim je – tako CI 3ROS-jug – treba pojasniti, da je predvidena štiriletna gradnja, ki bi pomenila tudi štiriletno popolno ohromitev novomeškega prometa na območju celega Novega mesta zaradi štiriletnega zaprtja obstoječega avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod (predvideno njegovo rušenje in nova gradnja); da je načrtovana hitra, cestninska cesta, ki ni namenjena prometni razbremenitvi Novega mesta, ampak za medsebojno povezanost središč mednarodnega pomena s predvidnim prometom 20.000 tovornih vozil na dan. To je dolgoročno okoljsko sporno tudi za celo Novo mesto, ki že presega mejne vrednosti zdravju škodljivih delcev PM10, pravijo v CI 3ROS-jug.

Civilna iniciativa ne nasprotuje gradnji tretje razvojne osi. Sporna je zgolj lokacija 2,5 kilometra ceste od avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod do Drgančevja.

Katero rešitev zagovarjajo?

Kaj o možnem začetku gradnje pravijo v Darsu?

In kako CI 3ROS-jug komentira mnenja, da zaradi njenih nasprotovanj gradnji preusmerjajo drugam denar, ki bi ga sicer vložili v južni del tretje razvojne osi?

M. Luzar

