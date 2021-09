Zasačil ga je z jointom v rokah; vlomili v trgovino KZ Trebnje in avtopralnico

9.9.2021 | 17:20

Tudi kar nekaj vinjenih voznikov so zalotili minula dva dni, nekateri so kradli bakrene žlebove, spet tretji razgrajali ... (simbolna slika; arhiv)

V torek in sredo so policisti na številki 113 sprejeli 422 klicev, od tega je bilo 116 primerov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije, sporočajo s PU Novo mesto.

Zasačil ga je z marihuano na Topliški



Policist - vodnik službenega psa, je v torek zjutraj na Topliški cesti v Novem mestu opazil 33-letnika, ki je ob pogledu nanj odvrgel ročni zvitek, ki ga je prej kadil in oddajal značilen vonj po prepovedani marihuani. Ko je policist želel izvesti postopek, se je začel najprej umikati, nato pa se je postavil policistu po robu in se vanj zakadil. Policist ga je s strokovnim prijemom obvladal in vklenil, nato pa poklical pomoč. 33-letniku so poleg odvrženega jointa zasegli še škatlico cigaret in mlinček z zelenim rastlinskimi delci, ki ju je prav tako odvrgel, ko je zagledal policista. Uvedli so postopek o prekršku zaradi prepovedane droge, hkrati pa še zaradi neupoštevanja ukaza in nedostojnega vedenja do uradne osebe.

V Mokronogu vlomili v trgovino

V sredo, okoli dveh ponoči, so neznanci vlomili v trgovino Kmetijske zadruge Trebnje v Mokronogu. Odnesli so blagajno z izkupičkom in nekaj cigaret. Poškodovali so tudi več vrat ter skupaj zadrugo oškodovali za nekaj tisoč evrov.

Pokradli žlebove

Sevniški policisti so v sredo dopoldne opravili ogled tatvine žlebov v Trščini. Tam so neznanci v zadnjih dneh iz kozolca ob vikendu odnesli približno osemnajst metrov bakrenih žlebov in odtočnih cevi.

Bakrene žlebove pogreša tudi lastnik vikenda v Črešnjicah. Novomeški policisti so ugotovili, da so jih ukradli približno osem metrov, še nekaj metrov pa poškodovali.

Vlomili v prostore avtopralnice in odnesli za tristo evrov kovancev

Črnomaljski policisti so v sredo dopoldne opravili ogled kraja vloma v avtopralnico na Belokranjski cesti. Tam so zjutraj najprej opazili, da nimajo elektrike, nato pa odkrili poškodovano elektro omarico in sledove vloma. Z ogledom so policisti ugotovili, da so storilci ukradli posodo iz nerjaveče kovine, v kateri je bilo za tristo evrov kovancev. Skupaj s škodo na elektro omarici so podjetju povzročili za skoraj dva tisoč evrov škode.

Ukradli kosilnico in gorivo

V zadnjih štirinajstih dneh so neznanci vlomili v lopo ob vikendu Pod vrhom v okolici Semiča. Odnesli so kosilnico na nitko, temno rdeče barve, znamke Kawasaki 45J, ter dve petlitrski posodi z gorivom. Lastniku so povzročili za nekaj sto evrov škode.

Ukradli električni skiro

Iz stanovanjskega bloka na Vaupotičevi so v torek zvečer, med 22.30 in polnočjo, iz hodnika odpeljali električni skiro znamke Xiaomi M365. Kako je storilec prišel v zaklenjen blok in kam se je odpeljal z okoli štiristo evrov vrednim skirojem, policisti še ugotavljajo. Skiro je na prednji desni strani stojišča popraskan.

Zasegi vozil

V torek popoldne so novomeški policisti na Šegovi ulici 15-letniku zasegli kolo z motorjem, ki ga je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Brežiški policisti so v Bušeči vasi zasegli osebni avtomobil 57-letniku, ker je avto vozil v času, ko je imel prepoved vožnje.

Policisti iz Dolenjskih Toplic so v sredo dopoldne v Vavti vasi zasegli osebni avtomobil 55-letniku, ker ga je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Za polno mero je odrejeni preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,65 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Poln alkohola se je zvrnil s ceste

Trebanjski policisti so v sredo popoldne v Gorenjih Laknicah obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je lažje poškodoval sopotnik v osebnem avtomobilu. Po prvih ugotovitvah ogleda je 40-letni Sevničan zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in se z avtom prevrnil. Vozniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,80 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Ker se je zaradi nesreče sopotnik lažje poškodoval, so o primeru obvestili preiskovalnega sodnika in državnega tožilca. Voznika bodo posledično kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje.

Zaradi alkohola preveč nestabilen za električni skiro

Krški policisti so v sredo zvečer obravnavali padec z električnim skirojem. 36-letnik naj bi z njim padel med vožnjo po pločniku v Krškem. Pri tem si je zlomil prst na roki. Brežiški policisti so v bolnišnici za 36-letnika odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,41 mg/l alkohola v izdihanem zraku, krški policisti pa še preiskujejo vse okoliščine nesreče.

Kršitve javnega reda in miru in družinsko nasilje

Policisti so v dveh dneh obravnavali 24 različnih kršitev javnega reda, od tega osem na javnem kraju in dve v zasebnem prostoru. V enem primeru se je izkazalo, da ne gre samo za kršitev javnega reda in miru, ampak so policisti na podlagi ugotovitev 40-letniku iz Semiča izrekli prepoved približevanja ter ga kazensko ovadili zaradi nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe.

Zaradi kršitve javnega reda so napisali plačilni nalog kršitelju v Kanižarici in Zdolah. Slednjemu, 46-let staremu znancu policije, so napisali še plačilni nalog zaradi lažne prijave kršitve javnega reda in miru. Za lažno naznanitev prekrška, ki se ni zgodil, so plačilni nalog napisali tudi 48-letnici iz okolice Novega mesta.

Mejne zadeve in tujci

V širše zastavljeni akciji so policisti iz Brežic, Krškega, Šentjerneja, Trebnjega, prometni policisti in policisti specializirane enote za nadzor državne meje v Brežicah na relaciji Veliki Podlog - Drnovo prijeli šest tujcev, državljanov Bangladeša, ki so v Slovenijo prišli ilegalno. Omenjene tujce je v avtu vozil 23-letni državljan Hrvaške, ki so ga v postopek prevzeli kriminalisti sektorja kriminalistične policije iz Novega mesta.

Črnomaljski policisti so v torek na železniški postaji v Črnomlju prijeli tri, pri Miličih pa enajst državljanov Afganistana. V sredo so v okolici Dolenjcev naprej prijeli tri, nato pa še sedem državljanov Afganistana. V sredo zvečer pa so v bližini Vinice po informaciji hrvaških policistov prijeli državljana Bangladeša.

