Župan pozval: ''Cepite se, letos namreč še ne bomo širili pokopališča''

9.9.2021 | 18:10

Ivan Benčina (foto: arhiv DL)

Loški Potok - Župan Loškega Potoka Ivan Benčina je vse občane, ki se še niso cepili, pred dnevi preko spletne strani pozval, da to storijo čim prej. Kot je ob tem zapisal, letos namreč še ne nameravajo širiti pokopališča. V omenjeni občini so po daljšem času brez okužb znova zabeležili okužene s covidom-19.

"Trenutno je to edina možnost, da se se izognemo bistveno večjim omejitvam in da zaščitimo sebe in najbližje," je še dodal Benčina.

Župan je danes pojasnil, da je šlo za poziv k razmisleku o tem, kaj nam razlagajo strokovnjaki ter kaj nas čaka, če ne bomo sledili njihovim priporočilom. Priznava, da zaradi tega poziva ni prišlo do kakšnega velikega povečanja zanimanja za cepljenje, še posebej, ker je bil to čas dopustov, pričakuje pa, da bi se to lahko zgodilo v jesenskih mesecih.

"Trenutno pa ne morem biti zadovoljen, saj bi v primeru višje precepljenosti bilo tudi manj možnosti, da bi znova zapirali državo ali bili deležni omejitev. Žal so razmere kot so in imam občutek, da je največja žrtev covida zdrava pamet," je še dodal Benčina.

Občina Loški potok šteje 1816 prebivalcev, zaradi novih primerov okužbe s covidom-19 pa so se znašli v družbi tistih lokalnih skupnosti, ki so se obarvale rdeče. Trenutno imajo okoli osem okuženih, tako da se stanje nekoliko popravlja. Po podatkih portala NIJZ so od začetka epidemije v omenjeni občini našteli 253 primerov okužb.

Loški potok sicer s 43,3 odstotka sodi nekje v slovensko povprečje precepljenosti z obema odmerkoma, ki na ravni države do danes znaša 44 odstotkov. S prvim odmerkom je v občini cepljenih 48,6 odstotka prebivalstva.

Občina sodi v jugovzhodno statistično regijo, ki je sicer z 42-odstotno precepljenostjo z dvema odmerkoma četrta najslabša v državi, tik pred obalno-kraško (41,3), posavsko (40,8) in podravsko regijo (40,6). Na vrhu so zasavska (48,2), koroška (47,7) in goriška regija (47,1).

M. K.