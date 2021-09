Na Jakčevi do 15. novembra ovirana promet in parkiranje; padla drevesa bodo nadomestili

9.9.2021 | 19:50

Jakčeva ulica (foto: MO NM)

Novo mesto - Na Jakčevi ulici v Novem mestu se bo jutri začela obnova javnega vodovodnega omrežja in kanalizacije, ki bo predvidoma potekala do 15. novembra. Dela v vrednosti nekaj manj kot 94.000 evrov (brez DDV) bo izvajalo podjetje Malkom in bodo obsegala rekonstrukcijo obstoječega javnega vodovoda v dolžini 168 metrov ter obnovo kanalizacijske napeljave v skupni dolžini 78 metrov, sporočajo z rotovža.

V času obnove bosta na območju Jakčeve ulice ovirana promet in parkiranje. Za potrebe izvedbe gradbenih del bodo podrli tudi sedem dreves, ki jih bodo po zaključku obnove nadomestili z novimi, obljubljajo na občini.

Tako MO nadaljuje urejanje vodovodnih in kanalizacijskih omrežij. Po zaključeni gradnji javnega komunalnega omrežja v Češči vasi je v zaključku gradnje vodovodno omrežje na Gornji Težki Vodi, nadaljevanje izgradnje kanalizacije komunalnih odpadnih voda pa poteka tudi v Ždinji vasi.

M. K.