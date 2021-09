Urejajo črnomaljsko staro mestno jedro - dela na Stoničevem gradu

10.9.2021 | 10:20

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - V Črnomlju potekajo nujna vzdrževalna dela na Stoničevem gradu, ki je od lani v delni lasti občine. Nameščajo žlebove, urejajo odvodnjavanje ter drenažo.

Pri posegih v tla je potrebno izvesti tudi predhodne arheološke raziskave in v ta namen so pridobili sredstva Ministrstva za kulturo v višini 100%.

Stoničev grad, ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena, je sestavljen iz treh stavb, ki so jih okoli leta 1768 združili v enotno stavbo. Leta 1860 jo je kupil Mathias Stonitsc - Stonič iz Črnomlja, po katerem je stavba dobila svoje še danes veljavno ime. V lasti družine je ostala vse do leta 1968, ko so jo prodali. Za kulturni spomenik lokalnega pomena je bil razglašen leta 2003, so zapisali na občinski spletni strani.

M. K.