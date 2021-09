Ste že poskusili črn, oranžen, rjav, rumen ali zelen paradižnik?

10.9.2021 | 13:00

Danijela Pavlič in predsednica Društva kmetic Šentjernej Mihaela Blatnik (v sredini) na razstavi Mavrični paradižniki v Šentjerneju.

Članice društva na priložnostni razstavi v KC Primoža Trubarja.

Velikonočno jagnje

Šentjernej - Letos je marsikje paradižnik dobro obrodil. A večina pozna le tistega običajnega: okroglih oblik, z rdečimi plodovi.

Pa obstajajo še drugačni, različnih barv, oblik in velikosti! V to so se lahko prepričali obiskovalci nedavnega Jernejevega sejma, kjer je bila med bolj obiskanimi stojnica Društva kmetic Šentjernej, na kateri so članice pripravile razstavo paradižnikov z naslovom Mavrični paradižniki.

Razstavile so kar 51 različnih sort – celo mavrico barv in oblik: od belih, rumenih, oranžnih, zelenih, roza, pisanih, rjavih do črnih, prevladovali pa so seveda rdeči paradižniki. Zanimanje je bilo neverjetno, obiskovalci so se vrstili in bili navdušeni, mnogi med njimi so prvič videli črn paradižnik. Obiskovalci so povpraševali po semenih in sadikah za prihodnje leto.

»Namen razstave je bil spodbuditi ljudi k sajenju novih barv paradižnika ter jih navdušiti za nove okuse in oblike. Z izmenjavo semen in plodov bomo širile semensko banko paradižnika po šentjernejski dolini in izven nje. Poleg novih barv smo pri postavljanju razstave iskale tudi paradižnike, ki so že dolgo v družini in ki se tradicionalno prenašajo iz roda v rod,« pove Danijela Pavlič, ena od članic Društva kmetic Šentjernej, ki je zelo zaslužna za že 2. društveno razstavo paradižnikov.

Več o razstavi Mavrični paradižniki, o načrtih za naprej ter o Društvu kmetic Šentjernej, ki prav letos šteje trideset let in je zato ob jubileju prejelo občinsko priznanje ter se predstavilo s priložnostno razstavo dobrot in drugih izdelkov v Kulturnem centru Primoža Trubarja, v novem Dolenjskem listu.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija