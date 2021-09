Kočevje gostilo strokovno ekskurzijo na temo urejanja prostora

10.9.2021 | 08:40

Voden ogled središča mesta (foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Skupnost občin Slovenije (SOS) je v Kočevju organizirala strokovno ekskurzijo na temo trajnostnega in celovitega urejanja prostora, ki jo je vodil prof. Janez Koželj, mestni arhitekt in podžupan Mestne občine Ljubljana. Udeležence ekskurzije je uvodoma pozdravil župan dr. Vladimir Prebilič, ki je, kot sporočajo iz občine, izrazil zadovoljstvo, da je občina Kočevje tudi v stroki vse bolj prepoznana po strateškem in trajnostnem načrtovanju urejanja mesta in naselij.

Cilj študijske ekskurzije je bil na prvem mestu pregled osnutka Odloka o urejanju podobe naselij in krajine, ki bo operativni akt lokalnih skupnosti za vse posege v prostor v prihodnje. Predstavljeni so bili nadaljnji koraki trajnostnega sodelovanja v okviru priprave odloka, ki ga bo SOS vzorčno pripravila za štiri slovenske občine, Kočevje pa je bilo izbrano kot eno od vzorčnih občin zaradi številnih naprednih praks urejanja prostora.

Sledil je voden ogled Kočevja in nekaterih projektov ter investicij, s poudarkom na ureditvi in trajnostni rabi urbanega prostora. Tanja Štajdohar Urh, višja svetovalka za urejanje prostora na Občini Kočevje, in predstavnika iz IPoP – Inštituta za politike prostora pa so udeležencem predstavili projekt oživitve mestnega jedra ter druge vidnejše projekte občine Kočevje z okolico, ki naslavljajo predvsem trajnostno rabo prostora na lokalni ravni v obdobju zadnjih petih let.

Dogodek je potekal v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije (SOS).

