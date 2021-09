Dva huje poškodovana v požaru v silosu

10.9.2021 | 07:00

Včeraj ob 8.14 je na Trati v Kočevju v silosu lesnopredelovalnega podjetja zagorel lesni prah. Pri poskusu gašenja sta se dva delavca huje poškodovala. Reševalci NMP Kočevje so ju na kraju oskrbeli, nato pa sta bila s helikopterjem Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP na krovu prepeljana v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, odklopili elektriko, požar pogasili ter preventivno pregledali objekte in okolico. Gasilci so nudili tudi pomoč reševalcem pri oskrbi opečenih delavcev in zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Odpirali hišna vrata

Ob 19.07 so na Kovinarski ulici v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7.40 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu ZELENA POT;

- od 8.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN na izvodu GASILNI DOM;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ČR na izvodu S.O. R1.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVRŽAKI, izvod Proti Čurilam;

- od 9.15 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, izvod Proti Metliki;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNACE, izvod Vas Ravnace.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOČNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG PRI ŠKOCJANU;

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRASTJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 6.00 do 8.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SPAR TREBNJE;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica otok, nizkonapetostno omrežje - Oražnova parne med 8. in 10. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Čatež med 6. in 6.30 uro ter med 15.15 in 16. uro, Čatež vas in VGP Čatež med 6. in 6.50 uro ter med 15.15 in 16. uro, Čatež Motel med 6. in 8.30 uro ter med 15.15 in 16. uro ter Vrhovska vas med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Lontovž, Svinjsko vas in Vinji vrh Kal, med 8.10 in 14.10 uro.

