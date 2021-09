Podprvaki iz Trebnjega in prvaki iz Velenja odpirajo ligo NLB

10.9.2021 | 08:00

Veselje Trebanjcev ob zaključku minule sezone (foto: arhiv DL)

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima in velenjskega Gorenja bodo odprli novo sezone lige NLB. Obračun podprvakov iz Trebnjega in prvakov iz Velenja iz minule sezone se bo na Dolenjskem danes začel ob 18. uri, uro kasneje bodo na veliko sceno stopili še rokometaši iz Ormoža in Škofje Loke.

Uroš Zorman, trener Trima Trebnjega: "Udeleženci Lige NLB smo nestrpno čakali, da se tekmovanje znova začne, tudi zaradi takšnih derbijev kot bo dvoboj naše zasedbe z Gorenjem Velenjem. Sezono smo že otvorili z nastopanjem v Evropi, kjer se je naša pot hitro zaključila. Odigrali smo dve tekmi, eno dobro in eno slabo. Ta del sezone je za nami, gremo naprej. Čaka nas otvoritev lige in takoj tudi derbi. Gorenje Velenje je aktualni prvak in vemo, kaj to pomeni. Želim si, da se bomo zbrali po porazu na Danskem in pričakujem derbi v pravem pomenu besede. Upam, da bo zmagal rokomet. Za Trebnje bo to zagotovo rokometni praznik, pred številčno domačo publiko. Ciljev glede sezone ne obešam na veliki zvon, vsi v ligi imajo svoje želje in cilje, sicer ne bi bili pravi športniki. Klub gre s tekme v tekmo, kaj nas čaka v nadaljevanju prvenstva, bo pokazal čas. Vsem želim čim uspešnejšo sezono, čim manj nihanj povezanih z virusom Covid-19 in regularen zaključek ligaškega tekmovanja."

Druge tekme bodo na sporedu v soboto, pari pa so naslednji: LL Grosist Slovan - Koper, Riko Ribnica - Herz Šmartno, Ljubljana - Sviš Ivančna Gorica, Slovenj Gradec 2011 - Dobova in Celje Pivovarna Laško - Maribor Branik.

Tekmovalni sistem v primerjavi z minulo sezono ostaja nespremenjen. V ligi NLB bo nastopilo 14 ekip: Gorenje Velenje, Trimo Trebnje, Celje Pivovarna Laško, Jeruzalem Ormož, Koper, Riko Ribnica, Slovenj Gradec 2011, Urbanscape Loka, Maribor Branik, LL Grosist Slovan, Dobova, Ljubljana, Sviš Ivančna Gorica in Herz Šmartno.

Po koncu rednega dela bosta izpadli dve zadnjeuvrščeni ekipi, mesto med elito pa si bosta izborili dve najboljši ekipi iz 1. B SRL

Pred uvodno tekmo Lige NLB v Trebnjem so na spletni novinarski konferenci trenerji moštev predstavili svoje želje in cilje v sezoni in na prvih ligaških preizkušnjah.

Kaj so povedali trenerji ostalih prvoligaških klubov iz naše regije?



Robert Beguš, trener Rika Ribnice: "Želimo si izboljšati rezultat s pretekle sezone. Ekipa je doživela precejšnje spremembe. Poskušamo uigrati zasedbo, ki je sestavljena na novo. Za razliko od konkurentov, ki so doživeli eno ali dve spremembi, to zahteva več časa. Verjamemo, da nam bo uspelo izboljšati uvrstitev s pretekle sezone. Herz Šmartno je novinec v ligi, v pripravljalnem obdobju pa so se pokazali v dobri luči. Kot novince jih ne smemo vzeti zlahka, ampak mislim, da vloga favorita pripada nam."

Aleksander Polak, trener SVIŠ Ivančne Gorice: "Priprave so potekala kot zadnja leta, od kar vodim člansko ekipo. Imeli smo težave z manjšimi poškodbami, na srečo pa smo se izognili težjim. Odigrali smo nekaj dobrih in nekaj slabših prijateljskih tekem. Bistveno je, kaj se bo dogajalo v Ligi NLB. V Ljubljano odhajamo na zahtevno gostovanje. Za marsikoga v naši zasedbo bo igranje v Ligi NLB nekaj novega. Točke so pomembne. Verjamem, da bodo fantje to breme dobro prenesli in odigrali sproščeno tekmo. Ljubljana je ekipa s katero, po mojem mnenju, lahko igramo. Kaj bo prinesel dvoboj bomo videli. Verjamem, da lahko iz Ljubljane odnesemo točko ali dve."

Damjan Radanovič, trener Dobove: "Dodobra smo spremenili ekipo. Smo mladi in neizkušeni, zato smo s pripravami začeli nekoliko prej kot sicer. Moštvo še ni dodobra uigrano. Čaka nas zahteven začetek prvenstva, ki ga bomo izkoristili za dokončno uigravanje in saniranje poškodb. Priprave smo dobro opravili, kljub težavam s poškodbami. Slovenj Gradec je na tekmi prvega kroga zagotovo favorit. So zelo kakovostna ekipa, ki se je še okrepila, tudi z našim bivšim članom, Teom Jezernikom. Ne bomo se predali in na Koroško odšli samo na izlet. Imamo svoje adute in veselim ponovnega igranja pred gledalci na tribunah."

M. K.