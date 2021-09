V Brežicah obnavljajo Trdinovo ulico

10.9.2021 | 09:30

Trdinova ulica (foto: Občina Brežice)

Brežice - Občina Brežice letos ureja Trdinovo ulico v dolžini 300 metrov na odseku med Hrastinsko ulico in ulico Marof v Brežicah. Cilj naložbe je rekonstrukcija ceste, izgradnja pločnika in umirjanje prometa za večjo varnost udeležencev v prometu. Gradbena dela bodo predvidoma končana do konca tega leta.

Kot je dejal župan Ivan Molan, občina ureja Trdinovo ulico fazno – v letih 2018 in 2019 je bila izvedena 3. faza, letos se bo uredila 2., spomladi naslednje leto pa še krajša 1. faza. Druga faza obsega urejanja oz. obnovo Trdinove ulice na odseku med Hrastinsko ulico in ulico Marof (jug). Namen projekta je, kot omenjeno, tudi umiriti promet, zato je predvideno, da se križišče Hrastinske in Trdinove ulice izvede v platoju, od križišča Hrastinske proti jugu se rekonstruira dotrajano vozišče, na vzhodno stran vozišča pa se umesti 2-2,5 m širok pločnik. Po celi ulici se hitrost omeji na 30 km/h, na vozišču pa bo označeno, da si cesto z vozili delijo kolesarji. Pogodbena vrednost investicije znaša okoli 225.000 evrov, sredstva zagotavlja proračun Občine Brežice.

Dotrajano vozišče Trdinove ulice

Tretja faza obnove Trdinove ulice je bila dokončana v l. 2019, obsegala je dela na 160 m dolgem odseku med Dobovsko cesto in ulico Marof-jug v vrednosti 149.000 evrov, sporočajo iz brežiške občine. Obsegala je rekonstrukcijo vozišča z ustrezno prilagoditvijo oz. izboljšanjem tehničnih elementov ceste ter izgradnjo pločnika v širini 2,5m. Odsek je bil tudi razsvetljen z novo cestno razsvetljavo, urejeno je bilo odvodnjavanje in prilagojena vsa potrebna infrastruktura, kar je pomembno izboljšalo prometno varnost na odseku, kjer je bil prej nepregleden in nevaren ovinek.

