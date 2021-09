V četrtek pod 1000 okužb (v regiji Novo mesto 30), manj bolnikov na intenzivni negi

V četrtek je bilo ob opravljenih 5186 PCR-testih potrjenih 998 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 19,2 odstotka, kar je manj kot v prejšnjih dneh, ko je bil delež nad 20 odstotkov. Kljub temu gre za krepak porast pozitivnih primerov v primerjavi s predhodnim četrtkom, ko so jih zaznali 610.

Včeraj so opravili 22.355 hitrih antigenskih testov, ki jih danes preverjajo z bolj zanesljivimi PCR-testi. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužbe znaša 751. 14-dnevna pojavnost na sto tisoč prebivalcev znaša 416.

Podatki iz bolnišnic: v petek se jih zaradi covidne bolezni po bolnišnicah zdravi 278, 9 več kot v četrtek. Od tega jih je 61 na intenzivni negi, dva manj kot v četrtek. Včeraj so zaradi ali s koronavirusom umrli štirje ljudje.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 8818 aktivnih okužb, to je 457 več kot dan prej.

REGIJA

V SB Novo mesto so sprejeli še štiri covidne bolnike in jih tri odpustili - skupaj jih je trenutno 20 bolnikov (včeraj 19), od tega štirje na intenzivni terapiji.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 30, Žužemberk 9, Ribnica 8, Šentjernej 6, Trebnje, Črnomelj in Sodražica 5, Semič 4, Metlika in Straža 3, Dolenjske Toplice 2, Kočevje, Škocjan, Mirna, Šmarješke Toplice in Šentrupert 1

Posavje - Krško in Brežice 13, Sevnica 5

