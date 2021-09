Kmetica leta 2021 Marija Škof iz Metlike; uradno do naziva tudi lanska izbranka Marija Lamovšek s Trebelnega

10.9.2021 | 12:00

Udeleženci izbora kmetice leta z obema izbrankama - v ospredju Marija Lamovšek (v rdečem) in Marija Škof (foto: MKGP)

Zagorje ob Savi - Zveza kmetic Slovenije je sinoči za letošnjo kmetico leta izbrala Marijo Škof z metliške vinogradniške kmetije, uradno pa je podelila tudi naziv lanske kmetice leta, to je Marija Lamovšek s Trebelnega. Lani namreč podelitve zaradi epidemije covida-19 ni bilo, letos pa so jo pripravili prej, običajno je namreč na svetovni dan kmetic, 15. oktobra.

Tradicionalnega izbora kmetice leta, ki je potekal v Zagorju ob Savi, se je udeležil tudi državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Anton Harej. Ta je med drugim poudaril, da se na ministrstvu zavedajo, da je delo žensk na podeželju velikega pomena za napredek in izboljšanje življenjskih pogojev na podeželju ter za priznavanje vloge kmetic pri ohranjanju družinskih vrednot in izboljšanju gmotnega položaja kmetij.

Kot so v sporočilu za javnost spomnili na ministrstvu, so leta 2019 ustanovili tudi posvetovalni organ ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - svet za ženske na podeželju.

"Ženske na podeželju imate neprecenljivo vlogo za razvoj in ohranjanje vitalnega podeželja. Večina žensk na podeželju je aktivno vključena v kmetijska in gospodinjska opravila ter mnogotere druge aktivnosti, s katerimi svojim družinam zagotavljajo vsakodnevno preživetje. Poleg tega pa se soočajo še z izzivi oskrbe starejših in bolnih," je na prireditvi povedal Harej.

Državni sekretar je izpostavil tudi pomembnost pozicioniranja žensk za napredek in svoje pravice. Pomen vloge žensk na podeželju bo izpostavljen tudi v novi dolgoročni viziji za razvoj podeželja, ki jo je Evropska komisija sprejela konec junija.

Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule je medtem v nagovoru poudarila, da želijo opozoriti širšo javnost na delo kmetic, ki nikakor ni samo "za štedilnikom".

"Trudimo se za urejen dom, za zdravo, doma pridelano hrano, aktivne smo v javnem življenju, želimo biti večkrat slišane. Hvaležna sem vsem društvom za iskanje kandidatk. Prepričana sem, da je vsaka na svojem področju pustila pečat. Prejemnica naziva kmetica leta nam bo pomagala pri promociji našega poklica, pri iskanju položaja, ki si ga zaslužimo," je še dejala Uletova, ob tem pa čestitala vsem lanskim in letošnjim kandidatkam oz. prejemnicam naziva.

Organizacija Združenih narodov od leta 2008 naprej 15. oktobra obeležuje svetovni dan kmetic. S tem želi opozoriti na položaj žensk na kmetijah, predvsem pa na vlogo mladih kmetic. Zveza kmetic Slovenije sicer prav na ta dan vsako leto izbere kmetico leta.

M. K.