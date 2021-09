Nesreče so se danes kar vrstile; opečena delavca nista v življenjski nevarnosti

10.9.2021 | 18:50

Danes ob 14.12 sta na Trgu svobode v Sevnici trčili dve osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali pri oskrbi ponesrečenca in prenosu do reševalnega vozila, posuli cestišče z vpojnimi sredstvi in nudili pomoč Policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo prepeljali v ZD Sevnica. Dežurni cestnega podjetja so počistili cestišče.

Ob 16.12 je v Naselju heroja Maroka v Sevnici voznik osebnega vozila zbil peško. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali pri oskrbi ponesrečene in prenosu do reševalnega vozila, posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi in nudili pomoč Policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo prepeljali v UC Brežice.

Padel motorist

Ob 15.47 je v bližini naselja Kaptol, občina Kostel, padel motorist. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom, nudili pomoč avtovleki pri natovarjanju poškodovanega motocikla, zavarovali kraj pristanka helikopterja ter oskrbeli poškodovanega motorista in ga prenesli do helikopterja. Reševalci NMP Kočevje in dežurna ekipa HNMP na Brniku s helikopterjem SV so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Zadel v most

Ob 14.06 je v naselju Mršeča vas, občina Šentjernej, voznik s tovornim vozilom zapel v most in predrl rezervoar za gorivo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so preprečili iztekanje goriva in prečrpali okoli 200 litrov nafte v sode ter z vpojnimi sredstvi posuli izteklo gorivo.

Kolesar v avto

Ob 16.18 je na cesti Gradac–Krasinec pri naselju Kapljišče, občina Metlika, kolesar trčil v osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanega do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so na kraju oskrbeli poškodovanega kolesarja in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nesreča tudi v Zagradcu

Ob 7.58 sta v naselju Zagradec, občina Ivančna Gorica, trčila osebno in tovorno vozilo. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Stična, ki so zavarovali kraj in odklopili akumulator. Poškodovano osebo so prevzeli reševalci in jo odpeljali v bolnišnico.

Onesnaženje Krke

Že ob 11.40 je v Mršeči vasi, občina Šentjernej, v reko Krko iz poškodovanega rezervoarja iztekal oljni dodatek za motorna vozila. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so postavili lovilnike zaves in pivnike, ki jih bodo odstranili jutri. Na kraju dogodka je posredoval dežurni delavec iz podjetja Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj. O onesnaženju je bila obveščena tudi Ribiška družina Novo mesto.



Gorelo na deponiji sekancev

Ob 12.03 je gorelo na deponiji sekancev na Cesti na Ugar, občina Ribnica. Gasilci PGD Ribnica, Dolenja vas in Sveti Gregor so požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov pogasili, požarišče prekopali in izdatno zalili z vodo.

Ogenj v silosu

Poročali smo že o požaru v silosu na Trati v Kočevju.

S PU Ljubljana pojasnjujejo, da sta dva delavca opravljala delo v silosih

z lesnim prahom, ko se je le ta vnel, ter ju oba opekel. Oba sta dobila

hujše poškodbe, vendar njuno življenje ni ogroženo. Eden je bil s kraja

odpeljan s helikopterjem, drugi pa z reševalnim vozilom. Gasilci pa so

sanirali kraj požara. Policisti so opravili ogled kraja požara, nadaljujejo

pa še z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja

ogrožanja varnosti pri delu in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno

državno tožilstvo.

M. K.