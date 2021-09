FOTO: Trimo za uvod premagal prvake

11.9.2021 | 09:00

Mihajlo Radojković je bil s sedmimi zadetki najboljši strelec tekme.

Trener Trima Uroš Zorman je svoje varovance odlično pripravil na obračun z državnimi prvaki iz Velenja.

Trebnje - Rokometaši Trima so odlično začeli novo sezono državnega prvenstva, saj so pred domačimi navijači po napetem boju s 25:24 premagali aktualne državne prvake iz Velenja. Junak derbija uvodnega kroga je bil trebanjski vratar Radivoje Ristanović, ki je v izdihljajih tekme ubranil strel za izenačenje rokometašu Gorenja Velenja Tilnu Sokliču.

V Trebnjem sta se včeraj pomerili prvi dve ekipi pretekle sezone. Trimo je imel na začetku pobudo, nato pa je sledilo nekaj črnih minut, ko niso uspeli zadeti, in gostje so pobegnili na 11:8. Trener Trebanjcev Uroš Zorman je vzel minuto odmora, ki je obrodila sadove. Strelski post domačih je prekinil Mihajlo Radojković, pet minut pred odmorom sta bili ekipi poravnani na 12. točki, tudi ob polčasu je bilo izenačeno (14:14).

Tudi v nadaljevanju so imeli Trebanjci rahlo pobudo in povedli s tremi zadetki prednosti (22:19). A pred zadnjimi desetimi minutami je bil izid izenačen. Ko je Gašper Horvat minuto pred koncem popeljal Trimo v vodstvo s 25:23, je kazalo, da bodo domači zanesljivo prišli do zmage, vendar ni bilo tako. Gostje so prek Ibrahima Haseljića ekspresno znižali zaostanek in imeli nekaj trenutkov zatem napad za izenačenje. A domači so z dobro obrambo prišli do žoge, v protinapad je stekel Gal Cirar, ki pa ni uspel premagati velenjskega vratarja. Na semaforju je ostalo le še nekaj sekund, a še vedno dovolj da so gostje prišli do strela s krila, vendar je 38-letni črnogorski vratar Radivoje Ristanović poskrbel, da je zmaga ostala v Trebnjem.

Radivoje Ristanović, vratar Trima Trebnjega: »Velika zahvala gre glavnemu trenerju, pomočniku trenerja, trenerju vratarjev in tandemskemu kolegu Aljoši Čudiču, brez katerih se ta obramba v zadnjih sekundah tekme ne bi zgodila. Časa za pripravo na tekmo je bilo zelo malo. Po izpadu iz evropskega tekmovanja nam je bilo težko, tri dni sem slabo spal. Ampak z zmago nad aktualnimi državnimi prvaki smo se oddolžili navijačem in verjamem, da bomo v takšnem slogu nadaljevali.«

Liga NLB, 1. krog:

Trimo Trebnje : Gorenje Velenje 25:24 (14:14)

Trimo Trebnje: Ristanović, Čudić, Slatinek-Jovičić 2 (1), Višček, Horvat 3, Didovič 1, Radojković 7 (2), Ončev 4, Kotar 1, Potočnik 2, Udovič 1, Grbić, Cirar 4 (2), Glavaš, Florjančič, Čorsović.

Gorenje Velenje: Pajntar, Taletović 1, Haseljić 2, Tajnik 2, Pajt 1 (1), Velić, Starc, Miklavčič 1, Šiško, Drobež 2, Sokolič 5, Verdinek 4 (1), Grmšek 3, Predović, Kavčič 3, Ravnikar.

Jeruzalem Ormož : Urbanscape Loka 26:29 (11:16)

Danes:

LL Grosist Slovan - Koper

Riko Ribnica - Herz Šmartno

Ljubljana - Sviš Ivančna Gorica

Slovenj Gradec 2011 - Dobova

Celje Pivovarna Laško - Maribor Branik

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija