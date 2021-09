Nevenka Kulovec upokojenka - šola njena velika ljubezen

11.9.2021 | 17:15

Nevenka Kulovec je zadnjih 19 let ravnateljevala na novi OŠ Drska v Novem mestu.

Novo mesto - Nevenka Kulovec iz Novega mesta prvi letošnji šolski dan prvič po štirih desetletjih ni doživela v šolskem vrvežu. Vodenje OŠ Drska, ki ji je postavljala temelje in ji tudi ravnateljevala od vsega začetka, je namreč predala v mlajše roke in postala upokojenka.

»Sem zadovoljna, ker šolo puščam v odlični kondiciji. Veliko smo naredili, kolektiv je krasen po strokovni plati in sicer, dela po viziji, ki smo jo oblikovali skupaj – želimo biti šola znanja, osebne rasti, s čutom za vsakega posameznika in okolje, šola, ki sprejema drugačne,« pripoveduje Kulovčeva in doda, da bi v manj negotovih in stresnih časih morda še oddelala zadnje leto četrtega mandata, a je ugotovila, da je po štiridesetih letih trdega in odgovornega dela utrujena in da je zdaj pravi čas za slovo.

Kar seješ, to žanješ, pravi pregovor in Nevenka Kulovec se je pravih vrednot, kamor sodijo pridnost, delavnost, poštenost, prijaznost, odprtost za drugačne, itd. učila v domači, delavsko-kmečki družini na Uršnih selih, ter v mladinski organizaciji, kjer je bila z dušo in srcem. In očitno je to znala predajati naprej.

Da želi postati učiteljica, je vedela zgodaj. Doma se je igrala šolo, pa čeprav namišljenim učencem, v hišo je prinašala knjige, … Uživala je zlasti v slovenščini, zato ni nič čudnega, da se je po pedagoški gimnaziji v Novem mestu podala na študij slovenščine in knjižničarstva na Pedagoško fakulteto v Ljubljano. Kasneje je še študirala ob delu.

Besedilo in foto: L. Markelj