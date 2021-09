Pogrešanega našli v gozdu nepoškodovanega; gorelo pri brežiškem podjetju Fomes

11.9.2021 | 08:30

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Ponoči ob 1.33 se je pod vodstvom Policije začelo iskanje pogrešane osebe na območju naselja Zagorica v občini Dobrepolje. Gasilci PGD Zagorica in Videm so pogrešano osebo našli v gozdu nepoškodovano.

Ob 5.24 pa je v naselju Brezina, občina Brežice, pri podjetju Fomes gorel odpadni material. Posredovali so gasilci PGD Brežice in Brežice okolica, ki so požar v naravi pogasili.

M. K.