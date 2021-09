FOTO: Odprli Park Cukarca, največji doživljajski park na Dolenjskem

11.9.2021 | 12:20

Foto: Gašper Stopar

Ivančna Gorica - V osrčju neokrnjene narave na Dolenjskem je v Dolini pod Kalom, v neposredni bližini Šentvida pri Stični, ki se nahaja v občini Ivančna Gorica, svoja vrata odprl doživljajski park Cukarca. Celotna ureditev največjega doživljajskega parka na Dolenjskem, ki se razprostira na 10 hektarjih, od idejne zasnove do odprtja, je trajala 5 let. Park Cukarca je trajnostno usmerjena turistična destinacija s ponudbo, ki prvotno naslavlja družine, namenjena pa je tudi vsem posameznikom, ki si želijo sprostitve, adrenalinskih doživetij in aktivnega preživljanja prostega časa.

Ureditev parka, pri kateri so sodelovali lokalni prebivalci, je potekala delno z zasebno investicijo, delno pa s pomočjo sredstev, pridobljenih na razpisu Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (Program razvoja podeželja 2014-2020 do 2022), sporočajo iz ivanške občine. Pri pridobivanju sredstev je sodelovala Lokalna akcijska skupina - LAS STIK. Odprtje Parka Cukarca v Občini Ivančna Gorica bo pripomoglo k večji prepoznavnosti turistične destinacije, promociji lokalne ponudbe ter razvoju podeželskih območij. Podpirata ga Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica in občina.

Župan Dušan Strnad je ob odprtju Parka Cukarca poudaril: »Park Cukarca omogoča športno, zabavno, adrenalinsko in tudi izobraževalno doživetje za otroke in odrasle. Je izjemna pridobitev za naše občane, saj nudi nove možnosti za rekreacijo in vsebine za aktivno preživljanje prostega časa, hkrati pa verjamem, da bo park s svojo atraktivnostjo pritegnil zanimanje iz vseh koncev Slovenije ter bo tako pomembno vplival tudi na razvoj turizma. Park bo ne le kraj druženja v naravi, ampak tudi prostor za spletanje novih vezi, novih sodelovanj in ob tako motivirani ekipi brez dvoma tudi zgodba o uspehu. Da smo lahko danes priča temu izjemnemu dogodku je bilo potrebnega veliko poslovnega poguma, volje in znanja. Čestitam vsem, ki ste kakorkoli pripomogli. Ekipi želim veliko uspeha, obiskovalcem pa obilo zabave in dobre volje.«

Največji umetni plezalni steni v Sloveniji, umeščeni v naravni prostor

V parku se nahajata dve plezalni steni, ki ponujata skupaj 300 kvadratnih metrov plezalnih površin, segata do višine 10 metrov, skupaj omogočata več kot 50 različnih plezalnih smeri in sta edini umetni steni te velikosti v Sloveniji, ki sta umeščeni v naravni prostor.

Najmlajšim obiskovalcem Parka Cukarca je namenjena Učna pot bobra Bobija. Na 470 metrov dolgi krožni poti sredi dolenjskega gozda bodo obiskovalci lahko srečali 35 lesenih skulptur živali, ki so avtorsko delo kiparja Dejana Kastelica. Ob njih so predstavitvene table, s pomočjo katerih bodo obiskovalci spoznali osnovne lastnosti, na učni poti pa se nahajajo tudi rekreacijske točke in didaktična igrala, namenjena pridobivanju novih veščin in urjenju spretnosti.

Adrenalinski park obsega 50 vaj skupne dolžine 500 metrov na štirih različnih višinah in je namenjen urjenju spretnosti. Velik del Parka Cukarca pa zajemajo površine namenjene kolesarjem. Ti bodo lahko preizkusili svoje spretnosti na dveh progah skupne dolžine dobrega kilometra, ki sta primerni za začetnike in izkušene kolesarje. Del kolesarskega parka je tudi Dirt park, ki se razprostira na več kot 3.000 kvadratnih metrih in ga sestavlja zemeljski pumptrack ter dve liniji skokov.

Poslanstvo Parka Cukarca, ki se bo v prihodnje uresničevalo skozi številne delavnice in dogodke z različnimi izobraževalnimi vsebinami, je spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa v naravi, ozaveščanje o pomenu varovanja okolja, ohranjanja naravne ter kulturne dediščine ter izboljšati družbeno povezanost in socialno vključenost vsega prebivalstva, še posebej ranljivih skupin, še dodajajo v občinskem sporočilu za javnost.

