FOTO: Straški vinogradniki imajo svoj dom

11.9.2021 | 14:30

Dom so s prerezom traku odprli predsednik straških vinogradnikov Srečo Kovačec, župan Dušan Krštinc in cvičkova princesa Maja Vovko. (Foto: M. Ž.)

Straža - Društvo vinogradnikov Straža je včeraj popoldne v sklopu dogodkov 35. straške jeseni, osrednje jesenske turistične prireditve v občini, odprlo vinogradniški dom, veliko pridobitev, do katere so prišli s pomočjo domače občine in delom njihovih članov. V njem so, kot je dejal prvi mož straških vinogradnikov, Srečko Kovačec, opremili tudi enološki laboratorij, ki že deluje, urejeni pa so tudi drugi prostori za njihovo dejavnost, pa tudi okolico. Zbrane vinogradnike in ostale so poleg predsednika društva nagovorili župan Dušan Krštinc, cvičkova princesa Maja Vovko in kralj cvička Matjaž Golob.

Kot samostojno društvo so registrirani od leta 1993, zametki pa segajo v leto 1984, ko je delovalo kot pododbor v društvu vinogradnikov Novo mesto. Društvo trenutno šteje več kot sto vinogradnikov in vinogradnic, njihovi vinogradi pa se razprostirajo na kar štirih gorica v občini, in sicer Straška gora, Stara gora, Nova gora in Ljuben, imajo pa tudi člane, ki imajo vinograde v goricah izven občine. »Delo v naših vinogradih je zaradi strmin težko, vendar pa zato toliko bolj cenjeno,« je poudaril Kovačec.

Novo pridobitev je balgoslovil domači župnik Tomaž Maras, ob domu pa so zasadili tudi šest trt, in sicer vsak svojo cvičkova princesa ob pomoči kralja cvička, predsednik društva, župan ter trije častni občani občine Straža Mirjan Kulovec, Alojz Knafelj in Jakob Krštinc. Podelili so tudi priznanja iz društvenega ocenjevanja vin, tedna cvička in državnega meddruštvenega ocenjevanja vin.

M. Ž.

