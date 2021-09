Spet čez 1000 pozitivnih; regija 157 (Novo mesto 32, Brežice 22)

11.9.2021 | 10:50

Profimedia

V petek so v Sloveniji opravili 5488 PCR testov, z njimi pa so zaznali 1085 pozitivnih na koronavirus.

Delež pozitivnih znaša 19,8 odstotka. V primerjavi s prejšnjim petkom se je število pozitivnih primerov povečalo za 46 odstotkov. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je 800, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 441, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V primerjavi z dnevom prej se je sedemdnevno povprečje potrjenih okužb povečalo za 49, 14-dnevna pojavnost pa za 25.

V bolnišnicah pa se zaradi covidne bolezni zdravi en oseba manj kot v petek. Trenutno je hospitaliziranih 274, od tega jih je 62 na intenzivnih oddelkih.

V petek so umrle tri osebe, ki so bile v zadnjih 28 dneh pozitivne na testu na koronavirus.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 9369 aktivnih okužb, to je 551 več kot dan prej.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 17 covidnih bolnikov (včeraj 20), od tega štiri na intenzivni terapiji.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 32, Trebnje in Metlika 11, Kočevje in Sodražica 10, Črnomelj 7, Žužemberk in Straža 6, Ribnica 4, Šentjernej in Semič 3, Šentrupert in Loški Potok 2, Mirna, Mokronog-Trebelno in Dolenjske Toplice 1

Posavje - Brežice 22, Sevnica 14, Krško 9, Radeče 2

M. K.