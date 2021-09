Arzenal na bregu Krke v Novem mestu

11.9.2021 | 18:45

Pirotehnik z nevarnimi najdbami (arhiv)

Ob 11.30 so pri čiščenju brežin reke Krke ob Ulici talcev v Novem mestu našli neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so območje preiskali in našli dve minometni mini kalibra 81 mm nemške izdelave, topovsko granato kalibra 75 mm italijanske izdelave, dve ročni bombi italijanske in ruske izdelave, dva tulca od naboja kalibra 20 mm, tulec topovske granate kalibra 75 mm, vžigalnik topovske granate, sedem kosov pehotnega streliva 7,9 mm in dva kosa pehotnega streliva 9 mm, vse ostanek 2. svetovne vojne. Najdena eksplozivna sredstva so odstranili in uničili.

Trk pri uvozu na AC

Ob 15.35 sta pri uvozu na AC Novo mesto - vzhod trčili dve vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nudili pomoč policistom in posuli cesto z vpojnim sredstvom. Ekipa Nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto je na kraju nudila prvo pomoč poškodovani osebi in jo prepeljala na zdravljenje v Splošno bolnico Novo mesto. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto so počistili kraj nesreče.

Pomoč onemoglemu

Ob 10.55 so gasilci PGD Brežice v naselju Župelevec, občina Brežice, s tehnično intervencijo odprli vrata stanovanjskega objekta v katerem se je nahajala onemogla oseba.

Gorele saje

Ob 10.46 so v ulici Vihre v Mirni Peči zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mirna Peč so nadzorovali izgorevanje in s termovizijsko kamero pregledali dimnik.

M. K.