Nesreča motorista; gorela skladovnica drv

12.9.2021 | 08:35

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 20.45 se je pri naselju Kot pri Semiču, občina Semič, zgodila prometna nesreča motorista. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega motorista oskrbeli na kraju in ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečenca, odklopili akumulator, usmerjali promet ter razsvetljevali kraj nesreče. Zaradi nesreče je bila cesta zaprta za ves promet.

Gorela skladovnica drv

Ob 1.39 je v Krmelju, občina Sevnica, pred stanovanjsko hišo gorela skladovnica drv. Posredovali so gasilci PGD Krmelj, ki so požar omejili in pogasili. S hitrim posredovanjem so preprečili širitev požara na večstanovanjski objekt. Gasilci so na kraju poskrbeli za gasilsko stražo, vzrok za nastanek požara pa bo raziskala Policija.

Vodo prekuhajte

Kostak Krško obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Javorovica (naselja Male Vodenice, Velike Vodenice, Kočarija, Ržišče in del Griča), da je potrebno pitno vodo pred uporabo prekuhavati zaradi tehničnih težav na sistemu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 6:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OMV TREBNJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.