Liga NLB: Zmagi Ribnice in Dobove, poraz SVIŠa

12.9.2021 | 09:40

Trimo je uvodno tekmo sezone odigral že v petek. (foto: arhiv; R. N.)

Sobotni rokometni večer so začeli rokometaši LL Grosist Slovana, ki so po razburljivem zaključku slavili zmago na Kodeljevem proti Kopru. Prav tako sta dve točki ostali v Ribnici, kjer je gostoval Herz Šmartno. Edina gostujoča ekipa, ki je odnesla polni izkupiček je Dobova, ki je slavila zmago v Slovenj Gradcu. Iz Ljubljane se brez točk vrača tudi SVIŠ Ivančna Gorica, ki ni imela pravih možnosti proti gostiteljem Ljubljane. Večer so zaključili Celjani, ki so v domačem Zlatorogu upravičili vlogo favorita in poskrbeli, da se Maribor Branik domov vrača brez točk.

Naslednji krog Lige NLB bo na sporedu že v petek, ko se bosta pomerila Koper in Riko Ribnica. V soboto bomo spremljali obračune med SVIŠ Ivančno Gorico in Rokometnim klubom Slovenj Gradec, Urbanscape Loko in Gorenjem Velenjem, ter Dobovo in Trimom Trebnjim. Nedeljski obračun bo pripadel Mariboru Braniku in Ljubljani.

LIGA NLB, 1. KROG:

sobota, 11. septembra:

MRK LJUBLJANA : RD SVIČ IVANČNA GORICA 34:28 (14:12)

Lukman 15 (9), Pintar 6; Marojevič 11 (3), Vidmar 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Jure Lukman (MRK Ljubljana)

Ljubljana je vknjižila prvi par točk, na Galjevici je padel novi prvoligaš iz Ivančne Gorice. Večji del tekme je minil v enakovredni predstavi, do 48. minute je bil dvoboj povsem odprt (22:22). Prelomni trenutki dvoboja so minili v znamenju izbrancev domačega trenerja Bojana Čotarja, ki so tri minute kasneje povedli s 26:23, lepo zalogo v golih pa do konca tekme še oplemenitili. V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Jure Lukman, ki je dosegel kar 15 golov, v gostujoči pa Marko Marojević z 11 zadetki. Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostila Slovenj Gradec 2011, Ljubljana pa bo gostovala v Mariboru.

IZJAVA PO TEKMI:

Robert Tekavec, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice:

"Zagotovo smo razočarani po tekmi. Ker smo dobili 34 golov, smo težko upali na zmago. Treba bo popraviti igro v obrambi. Borili smo se, ampak bi morali sestaviti obrambo, če bi hoteli kaj več. Čestitke Ljubljani za dobro predstavo in gremo iskati več sreče in boljše predstave v naslednjem krogu."

RD RIKO RIBNICA : RD HERZ ŠMARTNO 37:28 (17:13)

Žagar 11 (2), Miličevič 9; Rozina in Grum po 7.

STATISTIKA

Igralec tekme: Uroš Milićević (RD Riko Ribnica)

Ribničani so upravičili vlogo papirnatih favoritov in na uvodni tekmi sezone na kolena položili novince na prvoligaški sceni iz Šmartna pri Litiji. Izbranci povratnika na ribniško klop, Roberta Beguša, so imeli od prve do zadnje minuti vajeti igre v svojih rokah in postopoma lomili odpor gostov. Njihova prednost je konstantno naraščala, po vodstvu s 25:18 v 40. minuti pa je bilo jasno, da bosta točki ostali v deželi suhe robe. V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Žan Žagar z 11 goli, v gostujoči pa Luka Rozina in Janez Grum, ki sta dosegla po sedem zadetkov. Zasedba iz Ribnice bo v prihodnjem krogu gostovala v Kopru, v Šmartno pri Litiji pa prihaja Celje Pivovarna Laško.

IZJAVA PO TEKMI:

Uroš Milićević, rokometaš Rika Ribnice: "Za nami je prva tekma v sezoni. Priigrali smo si zmago proti neugodnemu tekmecu iz Šmartnega, ki igra hiter rokomet. Igra v napadu je bila dobra, v obrambi pa smo mogoče dobili kakšen zadetek preveč, ampak to bomo skušali do tekme s Koprom popraviti. Odlično je bilo znova videti gledalce v domači dvorani, ki so bili naš osmi igralec in nam pomagali osvojiti dve točki."

RK SLOVENJ GRADEC 2011 : RK DOBOVA 30:31 (13:14)

Štrumpfl 7 (2), Cvetko 5 (1); Šafranko 11 (3), Rantah in Dragan po 5.

STATISTIKA

Igralec tekme: Rudolf Zvonimir Šafranko (RK Dobova)

Zasedba iz Posavja je nekoliko nepričakovano osvojila obe točki na Koroškem, strelec zmagovitega gola pa je bil, v izdihljajih tekme, Klemen Mlakar. Večji del obračuna je minil v enakovredni igri, v končnici pa so bili bolj preudarni izbranci gostujočega trenerja Damjana Radanovića. Ti so si že priigrali dva gola prednosti (30:28), a so jih gostitelji po golih Tea Jezernika in Uroša Štumpfla ujeli in izenačili na 30:30, točko pa jim je nato "izmaknil" Mlakar. V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Štumpfl s sedmimi, v gostujoči pa Zvonimir Šafranko z 11 goli. Zasedba iz Slovenj Gradca bo v prihodnjem krogu gostovala v Ivančni Gorici, zasedba iz Dobove pa bo gostila trebanjski Trimo.

IZJAVA PO TEKMI:

Damjan Radovanovič, rokometaš Dobove: "Lahko samo čestitam fantom za res super odigrani borbeni tekmi. Pokazali so, da imajo veliko srce in komaj čakam nadaljevanje prvenstva. Čestitam tudi gostiteljem, za pošteno in korektno predstavo in seveda slovenjgraški publiki, ki je znova pokazala, da pozna rokomet."

Že odigrano:

RK TRIMO TREBNJE : RK GORENJE VELENJE 25:24 (14:14)

RK JERUZALEM ORMOŽ : RD URBANSCAPE LOKA 26:29 (11:16)

M. K.