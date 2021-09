Novomeški potapljači ekološki že osemindvajsetič

12.9.2021 | 15:00

Novomeški potapljači so pripravili že 28. ekološko akcijo. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeški Klub za podvodne aktivnosti je včeraj pripravil že osemindvajseto ekološko akcijo na reki Krki, tokrat zaradi epidemioloških omejitev v omejenem obsegu. V preteklosti so na akcijo namreč povabili potapljače iz vseh slovenskih klubov in tudi iz tujine, tokrat pa so se jim pridružili le kolegi iz Celja, Krškega in iz drugega novomeškega potapljaškega kluba M3.

Kot je ob tem povedal predsednik Kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto Davorin Jordan, so akcijo tokrat pripravili bolj zaradi vzdrževanja tradicije pa tudi druženja, ki je prav tako potekalo v skladu z navodili NIJZ. Potapljači so šli tokrat v vodo na dveh mestih, na Loki, kjer ima klub tudi svoje prostore, in pri sodišču, saj tisti, ki so v Novo mesto prišli nekoliko pozneje, zaradi zapore ceste proti Loki pri pošti ni so mogli priti do zbirnega mesta.

Tako kot udeleženci eko akcije opažajo zadnja leta, med odpadki na dnu Krke skorajda ni novih, kar kaže na boljšo okoljsko osveščenost prebivalcev, se pa kljub temu še vedno najde kaj, kar so v reko odvrgli z maligani podprti objestneži predvsem v neposredni bližini Tuševega trgovskega centra pod Portovalom.

Bolj razburljivo kot na Loki pa je bilo pri sodišču, kjer so potapljači med čiščenjem dna naleteli na dve minometni mini kalibra 81 mm nemške izdelave, topovsko granato kalibra 75 mm italijanske izdelave, dve ročni bombi italijanske in ruske izdelave, dva tulca od naboja kalibra 20 mm, tulec topovske granate kalibra 75 mm, vžigalnik topovske granate, sedem kosov pehotnega streliva 7,9 mm in dva kosa pehotnega streliva 9 mm, vse iz obdobja 2. svetovne vojne. Za varen dvig na suho, odstranitev in uničenje so poskrbeli pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

V akciji je tokrat sodelovalo štirideset potapljačev, ribičev novomeške ribiške družine in veslačev Rafting kluba Gimpex iz Straže, ki v Eko akciji Kluba za podvodne aktivnosti sodelujejo že vse od začetka leta 1994, ko so bili novomeški potapljači prvi v Sloveniji, ki so se lotili tovrstnih akcij, pozneje pa so jih začeli posnemati številni drugi klubi. Pod vodo se je potopilo dvajset potapljačev, ostali pa so sodelovali na čolnih in na kopnem.

I. V., foto I. V. in Propiar

