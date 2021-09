Intenzivno nego potrebuje že 70 covidnih bolnikov

12.9.2021 | 12:40

V soboto so opravili 2720 PCR testov in odkrili 559 pozitivnih na koronavirus, kažejo podatki Sledilnika za covid. Gre za 76 odstotni prirastek okuženih v primerjavi s predhodno soboto. V skladu s porastom se je povečalo tudi sedemdnevno povprečje in 14-dneva pojavnost na 100.000 prebivalcev.

NIJZ ocenjuje, da je trenutno v Sloveniji 9652 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. V zadnjih dveh tednih so pri nas potrdili 455 primerov okužbe na 100.000 prebivalcev, povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh pa je 834.

V primerjavi z dnevom prej se je sedemdnevno povprečje potrjenih okužb povečalo za 34, 14-dnevna pojavnost pa za 14. V primerjavi s prejšnjo soboto so to soboto potrdili 242 okužb več.

Stroka že nekaj časa opozarja, da so in bodo ključne zasedene kapacitete v bolnišnicah. Število hospitaliziranih je iz sobote na nedeljo poskočilo za slabih 7 odstotkov. Zaradi covida potrebuje zdravljenje 292 bolnikov, od tega jih je 70 na intenzivnih oddelkih.

V SB Novo mesto imajo 18 covidnih bolnikov (včeraj 17), od tega štiri na intenzivni terapiji.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Črnomelj 13, Trebnje 5, Novo mesto in Mokronog-Trebelno 2, Metlika, Žužemberk, Semič in Mirna 1

Posavje - Sevnica 6

