Vinska klet Metlika: Trgatev bo letos vsaj teden kasneje

12.9.2021 | 19:30

Metliški rose je bil pred 40 leti prvi rose v Sloveniji.

Enolog Jure Štalcar s priznanjem za šampiona za chardonnay

Metliška črnina PTP in belokranjec PTP sta vini, na kateri so zelo ponosni.

Trgatev bo letos malo kasneje kot običajno. »Predvsem zaradi spomladanske pozebe, ki je kar močno prizadela vinograde v Beli krajini in na splošno na Dolenjskem,« pravi Jure Štalcar, enolog Vinske kleti Metlika. Trgatev bo zato letos, kot pravi, bolj proti drugi polovici septembra oziroma v prvi polovici oktobra.

»Grozdje kaže kar na lepo kvaliteto, je pa res, da je letos grozdja bistveno manj, kot običajno. Spomladanska pozeba nam je odnesla kar nekaj pridelka,« pravi Štalcar in dodaja, da bo letos vsaj za 40, če ne celo še kaj več odstotkov manj grozdja.

Po ogledu na terenu, ki so ga opravili prejšnji teden v okviru spremljanja dozorevanja grozdja, je grozdje sicer zdravo, lepo, tako da bo tisto, kar bodo pobrali, zelo lepe kakovosti. »Trta je imela na sebi manj grozdja in hrano, ki jo je imela, je dala v te grozdne jagode, ki jih je manj,« pojasnjuje. Kar zadeva kakovost zato pričakujejo kar lepo letino. Ali si lahko zato iz letošnje letine grozdja, ki ima tudi višje sladkorne stopnje, obetamo tudi kakovostna, morda celo vrhunska vina, ki bodo na ocenjevanju posegala po najvišjih priznanjih, pa je, kot pravi, težko reči.

ŠTEVILNA PRIZNANJA

»Vedno delamo po svojih najboljših močeh. To, kar nam da narava, skušamo v kleti pretvoriti v kar najboljše vino, nikoli pa ne vemo, ali nam bo uspelo ali ne,« pravi Štalcar in dodaja, da se mora zato »poklopiti veliko stvari«, pri čemer pa je za osvajanje priznanj pomembno tudi, da pride vino na ocenjevanje pravi čas, v pravi kondiciji, »da je to res takrat tisto tapravo,« kot pravi. Da jim je to že večkrat uspelo, dokazujejo številna priznanja, ki so jim letos dodali še nova, osvojena na ocenjevanjih doma in v tujini.

Mojca Leskovšek Svete, Foto: arhiv Vinske kleti Metlika