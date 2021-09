Dvakrat gorelo v naravi

13.9.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 15.37 sta v Kočevskih Poljanah, občina Dolenjske Toplice, goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Podturn in Dolenjske Toplice so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 16.03 sta v gozdu pri naselju Mlake pri Kočevski Reki, občina Kočevje, goreli trava in podrast na površini okoli 150 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje, Kočevska Reka in Morava.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanmi iz TP RADOVIČI;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE, izvod Samostoječa omarica;

- od 10:00 do 11:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP DRAGE ME izvod 3. Drage;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE izvod Sela.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA VAS na izvodu VIKENDI SKS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH, izvod 1. VINOGRADI;

- od 7:30 do 8:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREŠERNOV TRG, izvod 7. Kastelčeva ulica;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE izvod Sela;

- od 11:30 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE PRI SOTESKI, TP LOŠKA VAS, TP GOR. POLJE, TP STRAŠKA GORA;

- od 7:30 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARE ŽAGE;

- od 8:00 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREŠERNOV TRG, izvod 2. PREŠERNOV TRG-AGROSEJALEC;

- od 9:30 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRH, TP PODTURN 2, TP MENIŠKA VAS, TP MENIŠKA VAS 2, TP MENIŠKA VAS 3, TP SUHOR PRI DT, TP PODHOSTA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUHNA VAS;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC, TP OREŠJE;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PODBORŠT;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP Rdeči Kal, izvod 3. LEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Konjsko vas, nizkonapetostno omrežje – Lisec med 8. in 14. uro.

M. K.