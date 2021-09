Javni razpis štipendij za študij v tujini

13.9.2021 | 09:15

Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA) je objavila Javni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2021/2022.

Občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica podeljujejo za šolsko/študijsko leto 2021/2022 štipendije za študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine.

Rok za prijavo je do vključno 15. oktobra 2021. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani RRA, za več informacij se zainteresirani lahko obrnejo na sedež agencije.

M. K.