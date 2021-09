15 let prepevanja Semiških kolobukarjev

13.9.2021 | 10:10

Semič - V Kulturnem centru v Semiču je pevska skupina Semiški klobukarji v soboto zvečer pripravila koncert ob 15-letnici organiziranega prepevanja.

Klobukarji so bili (kot sekcija semiškega društva vinogradnikov) vedno vesela družba. Leta so se dobivali in prepevali po gostilnah in zidanicah, preden so se odločili, da bodo za dvig kakovosti petja medse povabili šolanega glasbenika. Prvi pevovodja je tako postal Slavko Rauch, vse ostalo je zgodovina ...

Na sobotnem večeru so se med drugim spomnili tudi že pokojnih pevcev Jožeta Škufce, Ivana Križana, Jožeta Simoniča in Martina Pečavarja. V svojo družbo so povabili belokranjski ansambel Vasovalci. Člani družine Hudak s prijatelji so pripravili skeč o dogajanju v semiški gori. Ivan Bukovec, predsednik Društva vinogradnikov Semič, se je klobukarjem zahvalil za njihovo 15-letno delovanje, vodja črnomaljske območne izpostave JSKD Helena Vukšinič pa jim je podelila Gallusove značke za dolgoletno prepevanje v zboru.

M. K.; foto: Božo Vidmar

Zvočni zapisi Matija Hudak o klobukarjih Matija Hudak o klobukarjih

Galerija