K cepljenju v podjetjih spodbujajo tudi z denarno nagrado

13.9.2021 | 14:40

V nekaterih podjetjih zaposlene k cepljenju spodbujajo tudi z denarnimi nagradami. Slika je ilustrativna. (Foto: R. N., arhiv DL)

Trebnje - Trebanjsko podjetje Rem bo zaposlenim, ki bodo do konca oktobra dostavili potrdilo o cepljenju, izplačalo 200 evrov bruto denarne nagrade – K cepljenju jih ne silijo, temveč spodbujajo – Za gospodarstvo in podjetništvo regije je ključno, da jeseni in pozimi ne bo ponovnega zapiranja gospodarstva

Zdravstvena stroka poziva ljudi k cepljenju, na različne načine pa svoje zaposlene k temu spodbujajo tudi podjetja. Denimo v trebanjskem Remu so sprejeli sklep, da se vsem, ki bodo do konca oktobra dostavili potrdilo o cepljenju proti covidu-19, pri oktobrski plači izplača nagrada v višini 200 evrov bruto.

»Za sprejetje sklepa smo se odločili na podlagi izkušnje iz prejšnjega leta. Želimo imeti nemoten potek delovnih procesov ter zmanjševati tveganja za izpad poslovanja. Verjamemo stroki, ki narekuje, da je cepljenje prava pot do teh ciljev. Prav tako je naša velika skrb in odgovornost za zagotavljanje zdravja in varnosti naših zaposlenih,« je za Dolenjski list povedal direktor Rema Igor Kastelic.

Direktor Rema Igor Kastelic (foto: R. N., arhiv DL)

Trenutno imajo polno zasedene kapacitete in izpad dela zaradi večjega števila okuženih bi bil zanje močan udarec.

Na vprašanje, kolikšen je delež cepljenjih v podjetju, odgovarja, da točnih številk nimajo, groba ocena pa je, da je tretjina zaposlenih cepljenih. »Res pa je, da je precepljenost v administrativnem delu podjetja višja. Lahko se pohvalimo, da je širše vodstvo precepljeno 100-odstotno,« še dodaja Kastelic.

TUDI V MELAMINU DENARNA NAGRADA

Preverili smo, ali in kako druga podjetja z našega območja spodbujajo cepljenje med zaposlenimi. Tudi v kočevskem Melaminu jih k temu spodbujajo z denarno nagrado. »V našem podjetju zadev vsekakor ne prepuščamo naključju in na nevsiljiv način tudi z zgledi menedžerjev, ki smo se vsi cepili, spodbujamo cepljenje pri zaposlenih. Poleg tega smo uvedli tudi denarno nagrado za cepljene zaposlene v višini 70 evrov bruto. V Kočevju je bilo cepljenje že v zgodnji fazi epidemije zelo dobro organizirano s strani zdravstvenega doma, ki je tudi preko mobilnih enot izvedel cepljenje po okoliških krajih in vaseh. S pomočjo vsega omenjenega smo v podjetju do danes dosegli 59-odstotno stopnjo precepljenosti,« je za naš časopis povedal direktor družbe Melamin Srečko Štefanič.

»Sodelavce spodbujamo k cepljenju s kampanjo, ki predstavlja razloge za cepljenje in smo jo naslovili Zakaj se boš pa ti cepil. Za zagotavljanje varnosti in zdravja v delovnem okolju smo v Krki uvedli sistem PCT, pri čemer zagotavljamo brezplačno samotestiranje sodelavcev. Epidemijo covida-19 lahko premagamo z ustrezno precepljenostjo, zato smo v Krki za vse sodelavce takoj, ko je bilo mogoče, s pomočjo ZD Novo mesto in drugimi zunanjimi zdravstvenimi izvajalci organizirali cepljenje v prostorih podjetja. Cepljenje imamo organiziramo v Krki v Novem mestu, v Ljubljani in Ljutomeru.« so sporočili iz Krkine službe za odnose z javnostmi.

Tudi direktor podjetja Roletarstvo Medle Robert Medle pravi, da v njihovi skupini sodelavce prav tako spodbujajo k cepljenju. »Posebnih nagrad za cepljene ne bomo namenili. Edina razlika je, da smo do cepljenih bolj liberalni glede nošenja zaščitnih mask,« dodaja.

V ivanškem podjetju Livar pri spodbujanju zaposlenih k cepljenju uporabljajo tako redno obveščanje po vseh internih komunikacijskih kanalih kakor tudi z osebnim pogovorom vodij z zaposlenimi. »Posebne denarne nagrade v ta namen ne izplačujemo, zagotavljamo pa zaposlenim dodaten dan plačane odsotnosti z dela neposredno po cepljenju, kakor tudi upravičeno odsotnost z dela za čas cepljenja,« pravi vodja upravljanja kadrov v Livarju Tadeja Majer.

V Termah Čatež si ves čas pandemije prizadevajo za varno okolje tako gostov kakor tudi zaposlenih. »Za varno in brezskrbno bivanje smo standarde čistoče, zaščite in varovanja zdravja še dodatno nadgradili, sledimo tudi strogim higienskim priporočilom. V dogovoru in sodelovanju s Splošno bolnišnico Brežice smo že spomladi nudili vsem zaposlenim prioritetno možnost cepljenja, obenem pa smo konec avgusta organizirali cepljenje zaposlenih in zainteresiranih gostov,« je sporočila Alenka Mokrovič Pogačar.

V mirnski Dani pa poudarjajo, da je odločitev o cepljenju prepuščena vsakemu posamezniku. »Glede na anonimno in prostovoljno anketo v našem podjetju je 64 odstotkov zaposlenih, ki so okužbo s koronavirusom preboleli ali so bili cepljeni. Poleg tega se jih namerava cepiti še osem odstotkov. Glede na zbrane podatke ankete pričakujemo, da nas bo v kratkem zaščitenih 72 odstotkov zaposlenih, kar presega državni plan popolnega sproščanja oziroma cilje obstoječe vlade,« so zapisali v odgovoru.

Rok Nose

