FOTO: V Prekmurju Dolenjci in Posavec odlično zaključili DP v motokrosu

13.9.2021 | 11:20

V Prekmurju, točneje v Mačkovcih, je bilakonec tedna zadnja dirka državnega prvenstva v motokrosu. Domov so suverene zmage in s tem tudi naslove državnih prvakov v svojih kategorijah pripeljali Alex Novak, Žan Oven in Borut Koščak. Naslove podprvakov sta od Dolenjcev osvojila še hitri Jaka Peklaj in Alojz Fortuna. V najmočnejšem, odprtem razredu je premočno slavil Jan Pancar, ki pa je to dirko državnega prvenstva odvozil bolj za trening in pripravo pred nadaljevanjem sezone svetovnega prvenstva MX2, kjer se počasi vrača v staro formo in med dobitnike točk. V najnižji kategoriji pa je Nejc Kralj osvojil drugo mesto in je v prvenstvu prav tako na skupnem drugem mestu, vendar najmlajše čakajo še štiri dirke.

Novak letos premočan za konkurenco

Vodilni v skupnem seštevku v kategoriji do 65 kubičnih centimetrov Alex Novak je na zadnjo dirko Odprtega državnega prvenstva Slovenije v motokrosu prišel dobro pripravljen in odločen, da naslov državnega prvaka v tej kategoriji odpelje domov v Brežice. Na treningu je naredil tretji čas, a so bile razlike med prvo trojico zanemarljive. Pred njim sta se uvrstila dva Primorca, in sicer Val Slavec in Taj Vidovič. In vendar mladi Brežičan na dirki ni dovolil nikakršnih presenečenj. V prvi od dveh voženj je vodil od štarta do cilja in v tretjem krogu naredil tudi najboljši čas dirke. Vsekakor pa je ta vožnja kljub temu bila ena bolj razburljivih, saj sta Novak in simpatični Primorec Val Slavec uprizorila pravo borbo od štarta do cilja. Slavcu kot izzivalcu sicer dirki ni preostalo nič drugega kot da brezkompromisno napade in tako se je tudi zgodilo. Tesno pa je obema sledil Tai Vidovič in čakal na morebitne napake obeh tekmecev, ki pa si tega tokrat nista dovolila. Po prvi vožnji in vrstnem redu Novak, Slavec, Vidovič so v Novakovem taboru potihem že slavili, saj je bilo jasno, da je Alexu tretje mesto v drugi vožnji dovolj za osvojitev naslova. Temu primerno so odreagirali tudi v ekipi in Alexu ni bilo potrebno v drugi vožnji zmagati za vsako ceno. Mladenič je sicer zopet dobil štart, a je po navodilih svoje ekipe v drugem krogu taktično predse spustil Slavca in mu sledil na varni razdalji. Na tretjem mestu se je zopet vozil Vidovič. Tri kroge pred koncem pa se je Slavcu, ki je po prvi vožnji spoznal, da naslova najverjetneje ob normalnem poteku druge vožnje ne more več osvojiti, pripetila smola, saj mu je spustila zadnja pnevmatika. V cilj je tako pripeljal prvi zopet Alex Novak, drugi je bil Tai Vidovič, na tretje mesto pa se je v drugi vožnji in posledično na najnižjo stopničko zmagovalnega odra povzpel Luka Jurič. Slavec je drugo vožnjo s prazno pnevmatiko končal kot peti. Državni prvak je tako postal Alex Novak, drugo mesto in naslov vice prvaka je pripadel Valu Slavcu, tretje mesto in s tem zadnja stopnička na zmagovalnem odru v državnem prvenstvu pa je s Taiem Vidovičem odšla v Koper.

V naslednji sezoni se, kot velevajo pravila, Slavec ob svojih dvanajstih letih seli v razred do 85 kubičnih centimetrov. Leto dni mlajši Vidovič in kar dve leti mlajši Novak pa ostaneta v razredu do 65 kubičnih centimetrov.

V razredu do 85 kubičnih centimetrov pred to zadnjo dirko ni bilo veliko dilem, kdo bo državni prvak. Žan Oven je tisti fant, ki je letos v tem razredu dominiral in je kljub težavam v prvi vožnji, ko je zaradi nepravilnega delovanja štartnih vrat na štartu skoraj padel, na koncu iz zadnjega mesta napredoval vse do drugega in to vožnjo končal kot drugi. V drugo ni dovolil nikakršnih presenečenj in tako slavil na dirki kot v prvenstvu. Drugo mesto na dirki in v prvenstvu je pripadlo mlademu in perspektivnemu Mihi Vrhu, ki je ob smoli Ovna v prvi vožnji hitro izkoristil priložnost in zmagal, v drugi pa je bil Oven premočan in je končal kot drugi. Tretje mesto je tokrat na dirki osvojil Lukas Osek. V tem vrstnem redu so tudi zaključili prvenstvo in Žan Oven se je veselil svojega prvega naslova državnega prvaka. Oven se po letošnji sezoni poslavlja od razreda do 85 kubičnih centimetrov in se seli k svojem klubskem kolegu Jaki Peklaju v razred do 125ccm.

V razredu do 125 kubičnih centimetrov je tokrat ob manjših napakah mladega Dolenjca Jake Peklaja v obeh vožnjah premagal novi državni prvak, sicer hrvaški tekmovalec Luka Kunič. Tretje mesto v tej kategoriji je na dirki pripadlo Alenu Gajserju, ki dirka za Akademijo Saše Kraglja. Pri tem je potrebno dodati, da je pred začetku sezone Peklaj doživel padec in zaradi poškodbe prestal operacijo leve nadlahti, a se je kljub posledično slabšemu začetku sezone do naslova vice prvaka prebil suvereno, sta pa z Luko Kuničem v tem zgodnjem jesenskem obdobju uprizorila boje, ki so bili prava paša za oči. Prvak je, kot smo omenili, postal Luka Kunič, naslov vice prvaka je domov odpeljal Jaka Peklaj, tretje mesto pa si je v prvenstvu zagotovil Tilen Demšič iz Orehove vasi.

V razredih Open in MX2, kjer se ti dve kategoriji odpravita na štart skupaj, je na dirki med odsotnostjo Tima Gajserja suvereno slavil Jan Pancar. Ob tem je potrebno dodati, da Pancar vse dirke državnega prvenstva odpelje na 250 kubičnem motorju, a je redno prijavljen v najmočnejšem razredu »Open«. Očitno so se v ekipi tako odločili, da ima lahko na dirki vsaj nek izziv, saj bi v kategoriji MX2 bilo prelahko doseči zmago. A se je kljub temu izkazalo, da mu tudi v močnejšem razredu na odprtem državnem prvenstvu Slovenije ob odsotnosti Tima Gajserja fantje s 450 kubičnimi motorji niso konkurenčni. Tudi tokrat je brez problemov pometel s konkurenti. Se je pa zato dogajal dober in zanimiv boj za drugo in tretje mesto. V prvi vožnji je na drugem mestu suvereno končal Avstrijec Manuel Bermanschläger pred Petrom Irtom. V drugo pa je Irt bolje štartal in se celo vožnjo moral pošteno truditi, da je uspel ostati pred razpoloženim Avstrijcem. Vrstni red v najmočnejšem razredu je bil torej Pancar, Irt in na tretji stopnički Avstrijec Bermanschläger. V seštevku prvenstva pa je naslov pripadel Petru Irtu.

V razredu MX2 je dominiral Simon Breitfuss. Avstrijski voznik je vnovič pokazal dobro formo, s katero je dobil prvo vožnjo. Še najbolj se mu je v prvo približal Matevž Robek (MK Fire group), tretji pa je bil Denis Jakša (AMD Kolpa MXS). Pred zadnjo vožnjo v sezoni tega razreda je bilo še marsikaj odprtega. Breitfuss je malce slabše začel in večino dirke vozil na četrtem mestu. Zmago si je privozil Robek, drugi je bil Gal Hauptman (AMD Šentvid pri Stični), na tretje mesto pa se je nekaj krogov pred koncem zavihtel Breitfuss. Zmage na dirki se je razveselil Robek pred Breitfussom, na tretjem mestu pa stal Hauptman. Zmagovalec v tem razredu v državnem prvenstvu za leto 2021 je avstrijski voznik Breitfuss, drugo mesto si je po zaslugi odličnih voženj v Mačkovcih priboril Robek, na tretjem pa je Jakša.

V razredu MX2 se je zmage na dirki tokrat veselil Matevž Robek (MK Fire Group), drugi je bil Gal Hauptman (AMD Šentivid pri Stični), tretje mesto pa je tokrat pripadlo Avstrijcu Simonu Breitfussu. Naslov v tej kategoriji je odšel s Simonom Breitfussom v Avstrijo, naslov vice prvaka je osvojil Robek, bronasto medaljo v skupnem seštevku pa je osvojil Denis Jakša iz AMD Kolpa MXS.

Med mlajšimi veterani je prepričljivo zopet slavil Borut Koščak in s tem tudi osvojil naslov državnega prvaka, se je pa med starejšimi veterani po ponesrečeni drugi vožnji naslov prvaka izmuznil neuničljivemu Alojzu Fortuni. V prvi vožnji ga je sicer premagal Andrej Rus, a je v drugi bilo Fortuni dovolj, da bi elegantno bil drugi in s tem postal prvak. Nekako v preveliki želji je Fortuna naredil napako, padel in vožnjo končal kot šesti in s tem izgubil naslov prvaka in postal podprvak te najstarejše veteranske kategorije. Naslova se je veselil zmagovalec dirke Andrej Rus.

V nedeljo nekateri slovenski dirkači še na dirko na Odprto državno prvenstvo Hrvaške

V nedeljo pa so se na dirko Odprtega prvenstva Hrvaške v Kozarevac odpravili tudi nekateri slovenski dirkači. Kot znajo povedati mnogi dirkači, je steza v Kozarevcu na Karasovem bregu ena najboljših in najlepših stez ne samo na Hrvaškem, temveč verjetno v celotni regiji. Peščena in atraktivna steza je slovenskim dirkačem, predvsem pa Alexu Novaku, ki tudi dirka s hrvaško licenco, prinesla veliko užitkov in tudi dobrih rezultatov, Novaku pa tudi dober trening pred prihajajočim finalom Evropskega prvenstva, katerega se bo udeležil prihajajoči vikend na VN Sardinije v Riola Sardu. Tam bo mladi Alex Novak namreč nastopil kot edini predstavnik iz naše regije v obeh mladinskih kategorijah (65 in 85 kubičnih centimetrov), ki se mu je uspelo z osvojitvijo skupnega drugega mesta v najmočnejši evropski jugozahodni coni kvalificirati v veliki finale. Tam se bo pred očmi svetovne elite V MXGP in MX2 pomeril s tekmovalci iz cele Evrope za naslov evropskega prvaka in poskušal iztržiti čim boljši rezultat. Mladeniču iz Brežic bo to krstni nastop v finalu in kot eden najmlajših, če že ne najmlajši udeležencev tega velikega finala (je namreč letnik 2011, o čemer smo že pisali), razbremenjen rezultata in bo dejansko prvič letos okusil čar štarta, kjer se bo 40 najboljših pomerilo za to prestižno lovoriko.

Sicer so na dirki na Hrvaškem poleg Novaka v njegovi kategoriji do 65 kubičnih centimetrov nastopili še Primorca Taj Vidovič in Svit Vižentin in Posavec Rok Gracer, ki tako kot Novak vozi za MCK Akademija 97 iz Ključa Brdovečkog blizu slovensko-hrvaške meje. Na dirki v tej kategoriji je v obeh vožnjah več kot prepričljivo slavil Alex Novak, drugo mesto v obeh vožnjah si je priboril Tai Vidovič, ki je edini uspeval kolikor toliko slediti Novaku, tretje mesto pa je dvakrat osvojil klubski tovariš Novaka Rok Gracer, ki je s tem uspel z zmagovalnega odra izriniti najboljšega hrvaškega dirkača te kategorije Tima Troho. Drugi Primorec Svit Vižentoin je imel v prvi vožnji nekaj smole in doživel precej neprijeten padec, a kljub temu končal vožnjo kot dvanajsti. V drugo je osvojil dobro peto mesto, kar je zanj pomenilo osvojitev skupnega osmega mesta.

V petdeset kubičnem razredu je zmagi v obeh vožnjah na Hrvaškem osvojil Nejc Kralj, v 85 kubičnem razredu pa je do suverene zmage prišel tudi novopečeni slovenski prvak Žan Oven pred Bolgarom Danailom Stefanovim in Galom Geršakom. Slednja sta v obeh vožnjah, še posebno pa v drugi, zabavala domače gledalce s svojim bojem za osvojitev drugega ali tretjega mesta. Tokrat je bil boljši Bolgar, a je Gal Geršak pokazal odlično borbenost in je dobesedno dihal za ovratnik Bolgaru vse do cilja. Sicer se Geršaku nasmiha naslov, saj je Oven v hrvaškem prvenstvu izpustil že dve dirki (po naših informacijah pa bo izpustil najmanj še eno). V razredu do 50 kubičnih centimetrov pa je dirko s prepričljivima zmagama v obeh vožnjah osvojil Nejc Kralj. Tudi njemu se nasmiha naslov državnega prvaka Hrvaške, saj je v skupnem seštevku v precejšnji točkovni prednosti.

Prvi obsežnejši del spodnje fotogalerije je iz Mačkovcev, drugi (s skupno oznako Kozarevac) pa iz Kozarevca na Hrvaškem.

Mitja Pungarčič

Foto: David Boštjančič

